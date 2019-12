Nie żyje aktor z "Gry o tron". Andrew Dunbar miał 30 lat

W wigilię świąt Bożego Narodzenia 2019 w Belfaście zmarł niespodziewanie Andrew Dunbar - aktor, który występował w wielu serialach, między innymi w "Grze o tron". Miał 30 lat. Na razie nie podano przyczyny śmierci mężczyzny.

Nie żyje Andrew Dunbar z "Gry o tron"

Jak podaje Deadline, śmierć Dunbara potwierdzili jego przyjaciele i współpracownicy. Był nie tylko aktorem, ale również DJ-em. Występował w takich produkcjach telewizyjnych, jak "Line Of Duty" czy "Derry Girls". Zmarły mężczyzna zajmował się również oprowadzaniem wycieczek śladami hitu HBO. W "Grze o tron" występował jako dubler Alfiego Allena, który wcielał się w Theona Greyjoya. Nie była to jednak jego jedyna rola. Grał również chorążego Starków oraz jednego z sojuszników Północy w Bitwie Bękartów.

Allen, który blisko współpracował z Dunbarem, postanowił zamieścić na Instagramie relację, na cześć zmarłego kolegi z planu. Co w niej napisał?

" Andre był aktorem, który również występował jako Theon w "Grze o tron". Jestem mocno zszokowany i zasmucony na wieść o jego śmierci. Stracić kogoś ukochanego w tak młodym wieku. Mogę sobie tylko wyobrazić, przez co przechodzi jego rodzina. Spoczywaj w pokoju Andrew xxx. "

Śmierć Dunbara skomentowała również Pamela Smyth - osoba odpowiedzialna za makijażystów na planie "Gry o tron". Kobieta również nie wierzy w śmierć kolegi, który według jej słów był zawsze uśmiechnięty, pogodny, profesjonalny i wyjątkowo miły. Smyth jest przekonana, że podobne odczucia ma cała "rodzina" serialu.

