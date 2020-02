Nie żyje Raphael Coleman, gwiazdor "Niani". Miał 25 lat

Brytyjski aktor wystąpił w 3 filmach, "It's Alive", "The Fourth Kind" oraz wspomnianej "Niani". Jako młody dorosły zakończył zoologię na Uniwersytecie w Manchesterze, a następnie oddał się aktywizmowi. Dołączył do grupy Extinction Rebellion, która prowadzi kampanie społeczne promujące ochronę środowiska i ratowanie dzikich zwierząt.

Nie żyje dziecięcy aktor Raphael Coleman

Informację na mediach społecznościowych potwierdziła jego matka, Liz Jensen:

" Spoczywaj w pokoju mój ukochany synu, Raphaelu Colemanie, aka Iggy Foxie. Zmarł robiąc to, co kochał. Jego rodzina nie mogła być bardziej dumna. Celebrujmy wszystko, co zdołał osiągnąć w swoim krótkim życiu i doceńmy jego spuściznę. "

Jensen podzieliła się również esejem Colemana napisanym dla Extinction Rebellion o tytule "This is Why I Rebel". W nim, młody aktywista tłumaczył, co skłoniło go do działalności na potrzeby ratowania zwierząt. W jednym z fragmentów możemy przeczytać:

" Znając naukę, nie mam innego wyboru, niż mówienie prawdy i trzymanie się swojej moralności w obliczu tej prawdy. Nie będę stał i bezczynnie patrzył jak świat płonie. "

Aktora/aktywista wspomniał również jego ojczym, Carsten Jensen, który był pod wrażeniem jego działalności i tego, jakim człowiekiem się stał:

" Kiedy myślę o Raphie, to widzę coś, co nigdy nie umrze - światło, które żyje na wieczność w młodych ludziach. "

Raphael Coleman zmarł 6 lutego 2020 roku. Jak podaje The Mirror, młody mężczyzna upadł podczas porannego biegania. Przyczyna śmierci nie jest jeszcze ustalona. Miał 25 lat.