Aktor z "Przyjaciół" popełnił samobójstwo

Nie żyje Stan Kirsch, aktor znany z m.in. seriali "Przyjaciele", czy "Highlander". Mężczyzna miał 51 lat.

Nie żyje gwiazdor Przyjaciół i Highlandera

Według dokumentów udostępnionych przez Koronera Hrabstwa Los Angeles i dziennika "The Independent", aktor zmarł 11 stycznia 2020 roku w swoim domu. Jak podaje lekarski raport, Stan Kirsch popełnił samobójstwo.

Wiadomość o jego śmierci została również udostępniona na jego koncie na Facebooku:

" Drodzy przyjaciele, 11 stycznia 2020 roku straciliśmy naszego ukochanego Stana Kirscha. Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy to przetwarzali. Był tak kochany. Dziękujemy za zrozumienie i uszanowanie prywatności podczas tego niesamowicie trudnego czasu. "

Kirsch urodził się 15 lipca 1968 roku. Największą sławę przyniósł mu serial "Highlander", który zadebiutował w 1992 roku. Wcielał się w Richiego Ryana i pojawiał się w 5 z 6 sezonów serialu.

Fani "Przyjaciół" mogą go pamiętać z roli Ethana, chłopaka w którym podkochiwała się Monica (sezon 1, odcinek "The One With the Ick Factor"). Wszystko zaczyna się układać, ale w pewnym momencie okazuje się, że chłopak ma dopiero 17 lat: