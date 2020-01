"Noc oczyszczenia 5": aktorka z serialu "True Detective" dołączyła do obsady filmu

Fani thrillerów z elementami science fiction już nie mogą doczekać się piątej części serii "Noc oczyszczenia". Twórcy filmu nie skompletowali jeszcze pełnej obsady, ale do listy płac dopisano kolejną aktorkę. Specjaliści od castingu wybrali Leven Rambin. W kogo się wcieli?

"Noc oczyszczenia 5" - Leven Rambin w obsadzie filmu

Seria zapoczątkowana w 2013 roku opowiada o dystopicznej przyszłości, w której raz do roku odbywa się tytułowe wydarzenie. W ciągu nocy oczyszczenia obywatele mogą dokonać każdego możliwego przestępstwa bez poniesienia kary. To rozwiązanie ma pomóc w walce z przestępczością, ale przeradza się w prawdziwe piekło na ziemi. Film był tak popularny, że w ciągu kilku lat doczekał się kolejnych sequeli. Obecnie powstaje część piąta, za którą odpowiedzialny jest twórca serii James DeMonaco. Powstał również serial osadzony w świecie filmu, który na razie ma dwa sezony.

Jedną z nowych bohaterek serii będzie postać grana przez Leven Rambin. Aktorka grała w serialu "True Detective" jako Athena Bezzerides. Rambin wystąpiła ostatnio wraz z Chrisem Nothem w serialu WGN "Gone: Zniknęli. Faza pierwsza: Niepokój" oraz produkcji telewizyjnej Hulu pod tytułem "Sekta". Występowała też w wielu filmach, między innymi "The Dirt", "Tatterdemalionie", "Two Night Stand", "Igrzyskach śmierci" oraz przygodówce "Percy Jackson: Morze potworów". Na razie nie wiadomo, w kogo wcieli się w "Nocy oczyszczenia 5".

"Noc oczyszczenia 5" - kiedy premiera?

Reżyserem produkcji został Everardo Gout ("Luke Cage", "Mars"). Za scenariusz odpowieDeMonaco - twórca całej serii i pierwszych trzech części "Nocy oczyszczenia". Do tej pory cztery poprzednie filmy zarobiły na świecie prawie 500 milionów dolarów. Premiera najnowszej części została zapowiedziana na 10 lipca 2020 roku.

Zobacz też: Jak wyglądają najstraszniejsze sceny z filmów bez efektów specjalnych?