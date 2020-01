Nominacje do nagród Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Wśród faworytów "Joker", "Na noże" i "Parasite"

Rozpoczął się rok 2020, co dla wszystkich miłośników kina jest jednoznacznym sygnałem oznaczającym, że niebawem poznamy najlepsze filmy minionych dwunastu miesięcy. Zanim rozdane zostaną najbardziej prestiżowe nagrody - Oscary, poznamy zwycięzców Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Jej członkowie wyłonili nominowane tytuły.

Nagrody Amerykańskiej Gildii Scenarzystów 2020 - nominacje

Chociaż większość konkursów filmowych ma kategorie związane ze scenariuszem, sami scenarzyści również wybierają najlepsze produkcje pod tym kątem. Z tego powodu od 1949 roku odbywa się wręczenie nagród Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. W tym roku również wyłoniono najlepsze scenariuszowo filmy. Żeby dany tytuł mógł być brany pod uwagę przez członków Gildii, musi spełnić określone kryteria. Przede wszystkim ma to być produkcja stworzona przez członka organizacji WGA lub filmowca związanego z nią odpowiednią umową. Z tego powodu takie filmy, jak "Once Upon a Time in Hollywood" w reżyserii Quentina Tarantino, "Ból i blask" Pedro Almodóvara, "Midsommar. W biały dzień" Ariego Astera, czy "Kłamstewko" Lulu Wang z góry zostały skreślone przez członków Gildii.

Które scenariusze uznano za najlepsze w 2020 roku? Pod uwagę wzięto scenariusze oryginalne, adaptowane i napisane do filmów dokumentalnych. Deadline podał listę nominowanych produkcji, które mają szansę na nagrody.

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"1917" - Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

"Szkoła melanżu" - Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel, Katie Silberman

"Na noże" - Rian Johnson

Rian Johnson "Historia małżeńska" - Noah Baumbach

"Parasite" - Bong Joon Ho, Han Jin Won

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Cóż za piękny dzień" - Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster

"Irlandczyk" - Steven Zaillian

"Jojo Rabbit" - Taika Waititi

"Joker" - Todd Phillips, Scott Silver

"Małe kobietki" - Greta Gerwig

SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO

"Obywatel K" - Alex Gibney

"Foster" - Mark Jonathan Harris

"Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi" - Alex Gibney

"Joseph Pulitzer: Voice of the People" - Robert Seidman, Oren Rudavsky

"Ważniejsza od królów" - Lauren Greenfield

Nagrody Amerykańskiej Gildii Scenarzystów 2020 - kiedy odbędzie się gala?

Które filmy otrzymają nagrody od Amerykańskiej Gildii Scenarzystów? Przekonamy się już 1 lutego 2020 roku.

Zobacz też: 10 najlepszych seriali 2019 roku. Które produkcje zasłużyły na wyróżnienie?