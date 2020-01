Nowe sceny w kolejnym zwiastunie "Dolittle". Poznaliśmy przeciwnika głównego bohatera [WIDEO]

"Dolittle" to film familijny bazujący na historiach Doktora Dolittle'a spisanych przez Hugh Loftinga w latach 20. Seria książek fantasy dla najmłodszych opowiadała o niezwykłym lekarzu, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Doktora z nieprzeciętnym talentem w filmowej wersji zagra Robert Downey Jr. Pierwszy zwiastun produkcji mogliśmy zobaczyć już w październiku, teraz pojawił się kolejny, który zdradził więcej szczegółów na temat tego, co zobaczymy wkrótce na kinowym ekranie.

Dolittle: Nowe sceny w drugim zwiastunie filmu

Oprócz przedstawionych już wcześniej zwierzaków i głównego bohatera, kolejna zapowiedź produkcji pokazuje nam nowych kompanów Doktora. W zwiastunie widzimy między innymi zabawną ważkę, która ma szansę stać się filmową maskotką, a w tle poszatkowanych wydarzeń ponownie słyszymy przejmującą wersję utworu "What a Wonderful World" Louisa Armstronga.

Jednak to nie wszystko. Zwiastun zdradza, że poza tygrysem, z którym będzie musiał walczyć Dolittle, spotka go jeszcze jeden, o wiele groźniejszy przeciwnik. W krótkiej zapowiedzi produkcji pojawia się ogromny, czerwony smok. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych obecnych zwierząt, nie słyszymy "ludzkiego" głosu potwora. Może to oznaczać, że wyjątkowa umiejętność rozmowy ze zwierzętami Dolittle'a nie działa w przypadku postaci znanych tylko z bajek i legend.

Doktor Dolittle. Kiedy premiera?

Polska premiera filmu "Dolittle" została zaplanowana na 17 stycznia 2020 roku. Oprócz tytułowego bohatera, w którego wcieli się Robert Downey Jr. na ekranie zobaczymy także Harry Collett i usłyszymy głosy Toma Hollanda, Antonio Seleny Gomez czy Ramiego Maleka.

