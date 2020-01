Nowy film Davida Lyncha trafił na Netflix. O czym jest "Co zrobił Jack?"?

20 stycznia 2020 roku David Lynch skończył 74 lata. Z tego powodu na platformie Netflix pojawił się najnowszy film amerykańskiego reżysera. "Co zrobił Jack?" ma wszystkie cechy tytułów z których Lynch słynie. Fani będą wniebowzięci, a osoby nieprzepadające za jego specyficznym podejściem do języka filmu zniesmaczone.

"Co zrobił Jack?" - nowy film Davida Lyncha na Netflix

Lyncha albo się kocha, albo nienawidzi. Zasłynął takimi filmami jak "Mulholland Drive", "Blue Velvet", "Człowiek słoń", "Prosta historia", "Głowa do wycierania" czy "Zagubiona autostrada" oraz kultowym serialem "Twin Peaks". Niemal wszystkie wymienione powyżej produkcje posiadają pewne charakterystyczne elementy, które w zależności od grupy odbiorców, są uważane za przejaw geniuszu lub pretensjonalnego pseudointelektualizmu.

Podobnie jest, jeśli chodzi o "Co zrobił Jack?". Chociaż film trwa zaledwie 17-minut, Lynch zdołał w nim zawrzeć esencję swojej twórczości. Czarno-biała krótkometrażówka skupia się na przesłuchaniu prowadzonym przez samego reżysera, wcielającego się w detektywa. Twórca zadaje pytanie podejrzanej o morderstwo... małpie. Tytułowy Jack to właśnie kapucynka o nazwisku Cruz, która jest prześwietlana przez Lyncha pytaniami, których nie powstydziliby się bohaterowie książek Raymonda Chandlera. Co ciekawe, małpiszon odpowiada, a nawet śpiewa.

Lynch ponownie udowodnił, że jest mistrzem surrealistycznej narracji, przy okazji pokazując, że tak komercyjne medium, jak jedna z popularniejszych platform streamingowych może być miejscem dla kina autorskiego. Czy ta niepozorna produkcja zapowiada większą współpracę reżysera z Netfliksem? O tym przekonamy się za jakiś czas.

