Oscary 2020: Polska z oscarowym rekordem ostatniej dekady

Polska otrzymała najwięcej nominacji w ostatnich latach, jeśli chodzi o najlepsze filmy międzynarodowe. Chociaż tylko jedna z produkcji została uhonorowana statuetką, to 4 nominacje w ciągu 10 lat to naprawdę niezły wynik.

Oscary 2020: Polacy otrzymali najwięcej nominacji w ostatnich latach

Przypomnijmy, że w trakcie ostatniej dekady nominowane zostały filmy "W ciemności", "Ida" (nagrodzony Oscarem), "Zimna wojna", a w tym roku "Boże Ciało". Szanse na drugiego Oscara w ciągu ostatnich 10 lat są raczej nikłe - wszystko przez to, że "Boże Ciało" stanie w szranki ze świetnie przyjętym "Parasite", które rywalizuje również w kategorii "najlepszy film".

Jeśli chodzi zaś o inne kraje, to na 2. miejscu są filmy duńskie - aż 3 produkcje doczekały się nominacji do najlepszego filmu międzynarodowego ("Kochanka królowej", "Polowanie" i "Pole minowe"). Akademia nominowała również do tej nagrody w ciągu ostatnich 10 lat po 2 filmy francuskie, kanadyjskie, belgijskie, węgierskie, rosyjskie i szwedzkie.

Przypominamy, że tegoroczne Oscary zostaną rozdane w nocy 9 lutego 2020 roku w Los Angeles. "Boże Ciało" powalczy o statuetkę z takimi filmami jak "Parasite", "Ból i blask", "Nędznicy" i "Honeyland".