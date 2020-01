Oscary 2020: gala drugi rok z rzędu bez prowadzącego

Osoby co roku oglądające z wypiekami na twarzach gale wręczenia Oscarów mogą być nieco skonsternowane. W 2020 roku również nie będzie gospodarza całej imprezy. Do tej pory zdarzyło się to tylko dwukrotnie.

Oscary 2020 - kto poprowadzi 92. galę rozdania nagród?

W zeszłym roku pojawiały się rozmaite spekulacje na temat tego, kto poprowadzi Oscary 2019. Nie wiele osób wierzyło, że impreza odbędzie się bez gospodarza, ale koniec końców tak się stało. W tym roku będzie podobnie. Jak podaje Deadline, to oficjalna informacja. Potwierdziła ją Karey Burke - prezeska stacji ABC, która transmituje Oscary w USA.

" Wspólnie z Akademią zadecydowaliśmy, że nie będzie tradycyjnego gospodarza, powtarzając to, co zadziałało w zeszłym roku. Gala miała dużo walorów rozrywkowych, wiele muzycznych numerów, wejść komediowych i opierała się na potędze gwiazd kina. "

W 2019 roku brak gospodarza nie był zaplanowanym działaniem. Sytuacja wniknęła, ponieważ wcześniej uzgodniony prowadzący show - Kevin Hart zrezygnował z funkcji po głośnej aferze, związanej z jego homofobicznymi tweetami sprzed kilku lat. Aktor nie chciał przeprosić za swoje żarty i zrezygnował z udziału w Oscarach. Osoby odpowiedzialne za imprezę nie miały czasu, by znaleźć zastępcę, więc zdecydowano się zmienić formułę gali.

Pary gwiazd Hollywood zapowiadały kolejnych zwycięzców, a w przerwach pomiędzy nominacjami, prezentowano utwory muzyczne z filmów, które walczyły o statuetkę. Pierwszy raz brak gospodarza miał miejsce w 1989 roku. Przez wiele osób 81. gala była postrzegana jako największa porażka w historii Oscarów. Okazuje się, że zeszłoroczne zrządzenie losu było zbawienne dla twórców przedsięwzięcia. Wyniki oglądalności były o kilkanaście procent większe niż w roku 2018.

Oscary 2020 - kiedy odbędzie się 92. gala wręczenia nagród?

Na razie nie zdradzono, które tytuły będą miały szansę na zdobycie prestiżowych nagród. Nominacje zostaną oficjalnie ogłoszone 13 stycznia 2020 roku. Gala odbędzie się natomiast niecały miesiąc późnej - bWśród faworytów tegorocznych Oscarów są między innymi "Joker", "Parasite", "Once Upon a Time in Hollywood", "Małe kobietki", "1917", "A Beautiful Day in the Neighborhood", "The Farewell" oraz "Irlandczyk". O nagrodę powalczy również polski kandydat - "Boże ciało" w reżyserii Jana Komasy.

Zobacz też: Oscary 2020: Oto 20 filmów, które powalczą o statuetkę za efekty specjalne