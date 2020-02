Oscary 2020: wyniki - Najlepszy film, Najlepszy aktor, Najlepsza aktorka. Poznaj laureatów nagrody

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej co roku przyznaje Oscary w bardzo wielu kategoriach. Największym zainteresowaniem zwykłego zjadacza popcornu cieszą się jednak zwycięzcy za Najlepszy film, Najlepszą rolę męską i damską. W 2020 roku poziom był naprawdę wysoki, bo zarówno nominowane filmy, jak i aktorzy podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko. Członkowie komisji podjęli jednak decyzję i zadecydowali, które produkcje i które gwiazdy zasługują na wyróżnienie w 2020 roku.

Oscary 2020 wyniki - Najlepszy film Oscarów 2020

W tym roku o zaszczytne miano najlepszego filmu konkurowało ze sobą aż dziewięć produkcji. Na liście nominowanych produkcji w kategorii Najlepszy film znalazły się "Ford v Ferrari" (reż. James Mangold), "Irlandczyk" (reż. Martin Scorsese), "Jojo Rabbit" (reż. Taika Waititi), "Joker" (reż. Todd Phillips), "Małe Kobietki" (reż. Greta Gerwig), "Historia małżeńska" (reż. Noah Baumbach), "1917" (reż. Sam Mendes), "Once Upon a Time in Hollywood" (reż. Quentin Tarantino) oraz "Parasite" (reż. Joon-ho Bong). Konkurencja była naprawdę spora, a członkowie jury mieli nie lada orzech do zgryzienia. Według krytyków i widzów największe szanse na nagrodę miały filmy "Joker", "Once Upon a Time in Hollywood", "Irlandczyk" oraz "Parasite". Jak zadecydowała Akademia Filmowa?

Najlepszym filmem ostatnich miesięcy został okrzyknięty "Parasite" za Joon Ho Bonga w reżyserii. Filmowec został też uhonorowany Oscarem za reżyserię.

Oscary 2020 wyniki - Najlepszy aktor 2020

Wśród aktorów o wyróżnienie konkurowali ze sobą nie tylko wielcy gwiazdorzy. Członkowie Akademii zadecydowali, że szansę na nagrodę mają Antonio Banderas ("Ból i blask"), Leonadro DiCaprio ("Once Upon a Time in Hollywood"), Adam Driver ("Historia małżeńska"), Joaquin Phoenix ("Joker") oraz Jonathan Pryce ("Dwóch papieży"). Czarnym koniem Oscarów 2020 w kategorii Najlepszy aktor był Joaquin Phoenix za fenomenalną rolę wroga Batmana.

To właśnie on zgarnął statuetkę.

Najlepszym aktorem drugoplanowym został Brad Pitt natomiast za rolę w filmie "Once Upon a Time in Hollywood". To jego pierwszy Oscar w karierze aktorskiej.

Oscary 2020 wyniki - Najlepsza aktorka 2020

W ciągu ostatniego roku genialne role miały również aktorki. Wśród gwiazd nominowanych do Oscara za Najlepszą rolę damską znalazły się Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Historia małżeńska"), Saoirse Ronan ("Małe kobietki"), Charlize Theron ("Gorący temat") i Renée Zellweger ("Judy"). Wiele osób uważało, że najbardziej na Oscara zasługuje Johansson.

Członkowie Akademii zadecydowali jednak, że Najlepszą aktorką minionych dwunastu miesięcy została Renee Zellweger, która wcieliła się w Judy Garland. To drugi Oscar w karierze aktorki.

Nagrodę w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa trafiła natomiast w ręce Laury Dern za rolę w "Historii małżeńskiej".

