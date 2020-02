Oscary 2020: wyniki - pełna lista zwycięzców. Czy "Boże ciało" wygrało prestiżową nagrodę?

W nocy z 9 na 10 stycznia 2020 roku w Dolby Theatre w Hollywood odbyła się 92. gala wręczenia jednych z najważniejszych nagród filmowych na świecie. Mowa oczywiście o Oscarach. Po raz drugi z rzędu impreza odbyła się bez prowadzącego.

Tym razem nominowane filmy, aktorów i reżyserów można było bardzo łatwo przewidzieć, ponieważ rok 2019 trzymał naprawdę wysoki poziom. Wystarczy wymienić, chociażby takie tytuły jak "Parasite", "Once Upon a Time in Hollywood", "1917", czy "Joker", które na długo przed oficjalnymi nominacjami, były uznawane za faworytów. Czy zdobyły statuetki? Po raz kolejny nie zabrakło też kandydata z Polski. Tym razem szansę na Oscara za Najlepszą produkcję międzynarodową miał film Jana Komasy "Boże ciało". Czy pokonał wymagającą konkurencję?

Oscary 2020 pełna lista zwycięzców

W związku z brakiem prowadzącego, nagrody wręczali laureaci Oscarów 2019 rok oraz inne gwiazdy kina, takie jak Gal Gadot , Timothee Chalamet, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Salma Hayek, Rebel Wilson, Brie Larson, Spike Lee, Ray Romano, Utkarsh Ambudkar czy Mark Ruffalo. Poniżej prezentujemy pełną listę zwycięzców Oscarów 2020:

Najlepszy film

Najlepszy aktor

Najlepsza aktorka

Najlepszy aktor drugoplanowy

Brad Pitt - "Once Upon a Time in Hollywood"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Najlepszy reżyser

Najlepszy scenariusz adaptowany

Najlepszy scenariusz oryginalny

Najlepsze zdjęcia

Najlepszy film nieanglojęzyczny

Najlepszy film dokumentalny

Najlepszy film animowany

"Toy Story 4"

Najlepsza piosenka

Najlepsza muzyka

Najlepszy montaż

Najlepsze efekty specjalne

Najlepszy dźwięk

Najlepszy montaż dźwięku

Najlepsza scenografia

Najlepsze kostiumy

Najlepsza charakteryzacja

Najlepszy film krótkometrażowy

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Hair Love"

Tak prezentują się zwycięzcy 92. gali rozdania Oscarów. Następne tego typu emocje czekają nas za mniej więcej 12 miesięcy.

