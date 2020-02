Oscary dla psów. Znana pisarka apeluje do Akademii o wprowadzenie nowej kategorii nagród

Amerykańska pisarka Wendy Mitchell wydała właśnie książkę o najsłynniejszych zwierzakach w historii jej rodzimego kina. Podczas zbierania materiałów do swojego dzieła stwierdziła, że czworonogi zasługują na nagrody za swoje role równie mocno, co ludzie. Kobieta postanowiła zmienić los naszych pupili i skierowała apel do twórców najważniejszych nagród filmowych na świecie.

Oscary: Pojawi się nagroda dla psów? Znana pisarka apeluje

Film "Lassie wróć" sprawił, że każdy dzieciak chciał mieć w domu owczarka collie. Beethoven ocieplił wizerunek wielkiego psa, który dla wielu osób może na pierwszy rzut oka groźnie. Psy z disneyowskiej produkcji "101 dalmatyńczyków" przyczyniły się do uświadamiania społeczeństwa o pochodzeniu i sposobie pozyskiwania naturalnych futer, a polski Szarik stał się najpopularniejszym towarzyszem żołnierzy na froncie.

To tylko kilka z listy zasłużonych dla kina psiaków, które zasłużyły na niejedną nagrodę. W związku z tym Wendy Mitchel postanowiła zaapelować do członków akademii filmowych o przyznawanie Oscarów oraz nagród BAFTA w nowej kategorii "Najlepszy zwierzęcy aktor".

" Psy mogą być takimi samymi gwiazdami jak ludzie. "

Czworonogi pojawiają się także we współczesnych produkcjach. Tytułowym bohaterem serialu "Komisarz Alex" jest policyjny owczarek niemiecki, na produkcji "Mój przyjaciel Hachiko" z 2009 roku o historii psa uroniłby łzę nawet największy twardziel, a "Był sobie pies" szybko stał się hitem.

Oscary 2020: Kiedy odbędzie się gala?

92. uroczysta gala wręczenia Oscarów przyznawanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej odbędzie się w nocy z 9 na 10 lutego 2020 roku. Będzie to drugi raz, kiedy ceremonia nie będzie miała prowadzącego.

