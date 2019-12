Oto lista najciekawszych premier na styczeń 2020 roku. Tych filmów nie możecie przegapić!

Nowa dekada w kinie rozpocznie się pod znakiem różnorodności. Na ekranach kin zawita wiele ciekawych, godnych obejrzenia produkcji. A doprawdy będzie w czym wybierać. Kino wojenne, kostiumowe, autentyczny skandal, horror klasy B, ludzie-koty i Adolf Hitler - to wszystko przyjdzie nam zobaczyć w ciągu najbliższego miesiąca.

Styczeń 2020 - najciekawsze premiery kinowe

W ciągu najbliższego miesiąca na ekranach polskich kin zadebiutuje kilku tegorocznych kandydatów do Oscarów. Choć nie wszystkie nadchodzące premiery możemy uznać za kino dobre jakościowo, będą to stanowczo ciekawe tytuły, po które jak najbardziej warto sięgnąć. Oto lista najciekawszych filmowych premier na styczeń 2020 roku.

1. "Judy", reż. Rupert Goold - premiera 3 stycznia 2020

Film biograficzny z Renée Zellweger w roli Judy Garland. Gdy zimą 1968 znana artystka pogodziła się już z faktem, że jej gwiazda przygasła, otrzymała propozycję serii koncertów w Londynie. Okazało się bowiem, że w stolicy Wielkiej Brytanii wokalista wciąż cieszy się ogromną sławą. Judy musiała dokonać wyboru, co jest dla niej ważniejsze - kariera, czy dzieci?

2. "Koty", reż. Tom Hooper - premiera 3 stycznia 2020

Najnowszy film Toma Hoopera wzbudził liczne kontrowersje jeszcze na długo przed swoją premierą. Już pierwsze zwiastuny jasno bowiem zasygnalizowały, że będziemy mieli do czynienia z filmem nader osobliwym. "Koty" to ekranizacja kultowego musicalu, w którym będziemy mieć (wątpliwą) przyjemność oglądania popularnych aktorów i piosenkarzy komputerowo przerobionych tak, by wyglądali jak koty. O tym, jaką wartość artystyczną prezentuje film, możecie przeczytać w recenzji na naszej stronie. Na liście znaleźć się jednak musiał, bowiem to bez wątpienia jedna z najciekawszych premier najbliższych tygodni.

3. "Wszystko dla mojej matki", reż. Małgorzata Imielska - premiera 3 stycznia 2020

"Wszystko dla mojej matki" to ciekawa produkcja z naszego rodzinnego podwórka. Poznamy tu historię Olki, która za notoryczne ucieczki z domu dziecka została osadzona w zakładzie poprawczym. Jedynym marzeniem w życiu dziewczyny jest odnalezienie swojej matki. Gdy nastolatka pozna dwoje ludzi, którzy mieszkają nieopodal jej rodzinnego domu, zmusi ich by zabrali ją ze sobą. Nie przyjdzie jej bowiem do głowy, jaką cenę będzie musiała zapłacić za odnalezienie rodzicielki.

4. "Głębia strachu", reż. William Eubank - premiera 10 stycznia 2020

Film ze styku thrillera i kina grozy klasy B. Poznamy tu losy grupy naukowców, której podwodne laboratorium zostaje zniszczone przez potężne trzęsienie ziemi. Siła natury nie będzie jednak jedynym niebezpieczeństwem, z jakim przyjdzie im się zmierzyć.

5. "Psy 3. W imię zasad", reż. Władysław Pasikowski - premiera 17 stycznia 2020

25 lat po premierze poprzedniej odsłony Bogusław Linda powraca w roli Franza Maurera. Ten, po latach odsiadki, wkracza w nową Polskę - kraj, który wygląda zupełnie inaczej, niż go zapamiętał.

6. "Gorący temat", reż. Jay Roach - premiera 17 stycznia 2020

"Gorący temat" to produkcja traktująca o autentycznym skandalu, jaki wybuchł wokół szefa stacji Fox News. W 2016 roku Roger Ailes został oskarżony o molestowanie seksualne przez swoją była pracownicę. Wkrótce za kobietą poszły inne, obnażając prawdę o kulisach pracy w jednej z największych telewizji informacyjnych w USA.

7. "Jojo Rabbit", reż. Taika Waititi - 24 stycznia 2020

Taika Waititi powraca z kolejnym ciekawym projektem. Po fenomenalnych "Dzikich łowach" i "Thorze: Ragnaroku" przyszedł czas na perypetie młodego nazisty i jego zmyślonego przyjaciela, Adolfa Hitlera. Brzmi groteskowo? Owszem. Nie dajcie się jednak zwieść stricte komediowej otoczce. "Jojo Rabibit" jest filmem naprawdę wartościowym i poruszającym. Na którym przy okazji ubawicie się do łez. Więcej na temat najnowszego filmu Taiki przeczytacie w naszej recenzji.

8. "1917", reż. Sam Mendes - premiera 24 stycznia 2020

Produkcja określana mianem najlepszego filmu wojennego od czasu "Szeregowca Ryana". Jest to historia dwóch żołnierzy, którzy podczas I Wojny Światowej otrzymują rozkaz przedostania się za linie wroga, aby dostarczyć tajną wiadomość. Jeśli im się nie uda, żołnierze brytyjscy wpadną w pułapkę i dojdzie do masakry na niewyobrażalną skalę.

9. "Małe kobietki", reż. Greta Gerwig - premiera 31 stycznia 2020

Najnowszy film twórczyni "Lady Bird" stanowi adaptację klasycznej powieści i przeniesie nas do czasów wojny secesyjnej. Poznamy tu historię czterech sióstr różniących się od siebie pod niemal każdym względem. "Małe kobietki" to nie tylko piękny wizualnie film kostiumowy, ale przede wszystkim opowieść o szukaniu siebie i podążaniu za marzeniami.

