"Parasite" na HBO będzie sześciogodzinną wersją filmu

Południowokoreański film "Parasite" jest niekwestionowanym faworytem tegorocznych Oscarów. Dostał aż sześć nominacji do prestiżowych nagród i na pewno zostanie doceniony przez członków Akademii Filmowej. Na wartości "Parasite'a" poznali się również szefowie stacji HBO, którzy planują stworzyć miniserial, który w rzeczywistości będzie wydłużoną wersją filmu Joon-ho Bonga.

"Parasite" na HBO - serial czy film?

Jak donosi The Wrap, reżyser potwierdził, jak będzie prezentował się miniserial na podstawie filmu "Parasite". Filmowiec rozmawiał z portalem na temat przeniesienia swojego dzieła na język telewizji. Miłośnicy oryginału obawiali się, że HBO zechce stworzyć remake z amerykańskimi aktorami, przekładający fabułę na zachodnie realia. Na szczęście tak się nie stanie. Joon-ho Bong skomentował to zagadnienie.

" Miałem tak wiele kluczowych pomysłów, kiedy zacząłem pisać scenariusz. Nie mogłem zamieścić ich wszystkich w trwającym dwie i pół godziny filmie, więc zalegały na moim iPadzie, a moim celem było stworzenie z tego miniserialu sześciogodzinnego filmu. "

Oznacza to, że produkcja, która trafi na HBO, będzie w zasadzie reżyserską wersją oscarowego kinowego filmu. Po raz kolejny okazuje się, że kino autorskie zaczyna przenosić się sal kinowych na platformy streamingowe, które rzucą się innymi prawami, o wiele bardziej pasującymi do prawdziwych filmowych artystów. Ramy czasowe narzucane przez seanse w kinach to problem wielu filmowców, którzy muszą skracać wymyślone przez siebie historie, by nie zamęczyć widza. W przypadku serwisów sprawa wygląda inaczej.

Serialową wersję "Parasite'a" można przyrównać do najnowszego filmu Martina Scorsese - "Irlandczyka", który pod koniec 2019 roku trafił na Netflix czy opublikowanej niedawno przez tą samą platformę krótkometrażówki "Co zrobił Jack" w reżyserii Davida Lyncha. Produkcja Scrosese trwa ponad trzy godziny, a tak długie filmy są zazwyczaj rzadkością na kinowych afiszach. Krótkometrażowe filmy to również rzadkość w kinach. Są dostępne jedynie na specjalnych pokazach, na których prezentuje się je w blokach.

Co znajdzie się w wydłużonej wersji "Parasite'a"? Przekonamy się za jakiś czas, kiedy produkcja trafi na HBO Max.

Oscary 2020 - czy "Parasite" dostanie nagrodę?

Dzieło Joon-ho Bonga dostało nominacje do Oscara w kategoriach Najlepszy film, Najlepszy reżyser, Najlepszy scenariusz oryginalny, Najlepsza produkcja międzynarodowa, Najlepsza scenografia i Najlepszy montaż. Tym samym "Parasite" konkuruje z polskim kandydatem do Oscara "Bożym ciałem" Jana Komasy. Ile statuetek zgarnie południowokoreańska produkcja? Przekonamy się podczas 92. gali rozdania Oscarów 10 lutego 2020 roku.

Zobacz też: Oscary 2020 - poznaliśmy nominacje do nagród Akademii