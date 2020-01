Patrick Stewart odbył rozmowę z szefem Marvel Studios. Czy aktor wróci do serii "X-Men"?

Kiedy w marcu 2019 roku Disney oficjalnie przejął 20th Century Fox, tysiące fanów na całym świecie doskonale wiedziały, co się szykuje. Kinowy świat Marvela zostanie wzbogacony o X-Men - grupę mutantów, której filmowe przygody cieszyły się powodzeniem od roku 2000. Nowi superbohaterowie w MCU są już tylko kwestią czasu. Teraz pytaniem pozostaje, kto wcieli się w słynnych herosów. Czy powrócą dobrze znani aktorzy, a może zobaczymy całkiem nowych odtwórców? Patrick Stewart wypowiedział się na temat ponownego zagrania Charlesa Xaviera.

X-Men w MCU - Patrick Stewart ponownie jako Charles Xavier?

Pierwsza filmowa część adaptacji komiksowych X-Men zadebiutowała na kilka lat przed pierwszym filmem Marvel Studios. Popularność serii utrzymywała się przez prawie dwie dekady, ale w 2019 roku zakończono historię X-Manów filmem "Dark Phoenix". Nadal na tapecie są dwa spin-offy w postaci "Deadpoola" i "New Mutants", ale najsłynniejszych mutantów czeka kolejny reboot. Tym razem osadzający ich przygody pomiędzy innymi dobrze znanymi superbohaterami.

Jak podaje serwis Digital Spy, Patrick Stewart odbył rozmowę z szefem Marvel Studios. Kevin Feige rozmawiał z aktorem na temat ewentualnego powrotu do reaktywowanej serii przygód X-Men. W wywiadzie dla portalu Stewart zdradził swoją decyzję. Okazuje się, że nie zobaczymy go już jako Professora X.

" Oto problem... Jeśli nie zrobilibyśmy "Logana", wtedy bym się zgodził i prawdopodobnie byłbym gotowy, żeby znowu usiąść na tym wózku inwalidzkim ponownie jako Charles Xavier. Ale "Logan" zmienił wszystko. (...) Byliśmy poruszeni tą historią. Ja i [Hugh Jackman] poruszyliśmy się nawzajem. ale również podjęliśmy decyzję, żegnając się z naszymi postaciami. W tym sensie to nie były tylko śmierci dwóch mężczyzn z serii, ale również pożegnanie z naszymi rolami. "

Stewart wspomniał film "Logan" z 2017 roku, który przedstawiał ostatnie lata życia tytułowego bohatera w postapokaliptycznej przyszłości. Spotkanie, które miało miejsce kilka miesięcy temu, dotyczące powrotu do serii, odbyło się po prostu za późno.

Fakt, że w ogóle do niego doszło, sugeruje jednak, że twórcy MCU chcieli w jakiś sposób połączyć dwa filmowe uniwersa w spójną całość. Tak przynajmniej można sądzić na podstawie próby ponownego angażu Stewarta. Byłoby to jednak dość trudne do zrealizowania, bo wśród nowych "X-Men" zabrakłoby Wolverine'a, którego do tej pory grał Hugh Jackman. Aktor podobnie jak Stewart pożegnał się z serią w "Loganie". O wiele bardziej prawdopodobny jest więc gruntowny reboot i opowiedzenie historii mutantów od samego początku, być może przy wykorzystaniu trochę mniej oklepanych postaci.

"X-Men" w MCU - kiedy premiera?

Na razie jednak możemy tylko gdybać, gdyż X-Men zadebiutują w filmach Marvela dopiero za kilka lat. Twórcy zapowiedzieli, że w najbliższej przyszłości skupia się na Fazach Czwartej i Piątej, prezentując przygody mniej znanych bohaterów komiksów oraz kontynuacji dobrze prosperujących serii. Nie zabraknie też pierwszych seriali Marvela, w których pojawią się aktorzy z filmów. Pierwszą produkcją Czwartej Fazy będzie "Black Widow", której premiera odbędzie się już 1 maja 2020 roku. Natomiast 4 listopada zobaczymy "Eternals".

