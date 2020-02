Paul Walker z zaświatów wpływa na "Szybkich i wściekłych". Absurdalne wyznanie gwiazdora serii

Tragicznie zmarły w 2013 roku Paul Walker był jedną z największych gwiazd serii "Szybcy i wściekli". Jego kolega z planu, a zarazem najbliższy przyjaciel, Vin Diesel nigdy nie krył tego jak ważny był dla niego Paul. Nadał nawet własnej córce imię Pauline, by uczcić przyjaciela, który przedwcześnie opuścił ten świat. Ostatnio aktor wzniósł jednak upamiętnianie Walkera na zupełnie inny poziom. Wyznał bowiem, że to nieżyjący od 7 lat odtwórca roli Briana O'Connera wpływa na najważniejsze decyzje związane z serią.

Paul Walker z zaświatów wpływa na "Szybkich i wściekłych"

Vin Diesel udzielił ostatnio wywiadu dla portalu ET Online. W trakcie rozmowy odniósł się do nowych nazwisk w obsadzie "Szybkich i wściekłych". W dziewiątym epizodzie zadebiutuje bowiem John Cena, wcielając się w Jacoba - magicznie odnalezionego brata Doma i Mii. Gdy Diesel usłyszał pytanie o źródło pomysłu na zaangażowanie właśnie Ceny, ten z miejsca odparł, że zasugerował mu to Paul Walker. Z zaświatów.

" [John Cena - przyp. red.] przyszedł do mojej siłowni, by się ze mną spotkać. Zrobił to tuż po tym, jak zapadła decyzja o tym, że tworzymy film. Wrzuciłem wtedy post na Instagram z podpisem "Dziękuję Ci Pablo". Czułem bowiem, że ktoś przyprowadził do mnie właściwą osobę do roli Jacoba. "

Post, o którym wspomniał aktor, został opublikowany 26 kwietnia 2019 roku. Jest to nagranie wideo, w którym Diesel wyznał:

" Wiem, że zabrzmi to jak szaleństwo, ale ilekroć pojawia się Niebieski Księżyc, Paul zsyła do mnie kogoś. Kolejnego żołnierza do walki o prawdę. A dziś do siłowni Toretto wszedł ktoś, kto wygląda na osobę zesłaną przez Pabla. "

"Szybcy i wściekli 9" - kiedy premiera?

Dziewiąta odsłona "Szybkich i wściekłych" zawita na ekranach 22 maja 2020 roku. Oprócz Vina Diesela i Johna Ceny na ekranie pojawią się: Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Cardi B, Charlize Theron i Helen Mirren. Po latach powrócą również gwiazdy "Tokyo Drift" - Lucas Black jako Sean Boswell, Jason Tobin jako Earl oraz Sung Kang jako magicznie zmartwychwstały Han Lue. Krążą również pogłoski, jakoby w filmie miał wystąpić komputerowo "ożywiony" Paul Walker.

Zobacz też: Ranking filmów z serii "Szybcy i wściekli". Który jest najlepszy?