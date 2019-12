Piernikowy realistyczny Groot naturalnych rozmiarów. Świąteczny prezent dla fanów "Strażników Galaktyki"

Zapomnijcie o Baby Yodzie, a nawet Baby Groocie, bo powstał ktoś o wiele słodszy. I to dosłownie. Mowa o piernikowej wersji dorosłego Groota z pierwszej części "Strażników Galaktyki". Świąteczne ciacho robi ogromne wrażenie.

"Strażnicy Galaktyki" - Groot z piernika na Święta

Autorką kolosalnego wypieku jest norweska mistrzyni cukiernictwa Caroline Eriksson, która powinna być znana naszym czytelnikom, chociażby z powołania do życia piernikowego Ksenomorfa.

Tym razem Eriksson wzięła na warsztat postać Marvela, a konkretnie Groota z pierwszej odsłony przygód kosmicznych superbohaterów. Artystka pobiła swój rekord, bo piernikowy przyjaciel Rocket Raccoona jest wielkości filmowego bohatera.

4,5 metrowy kosmita zmieścił się w domu Eriksson, bo piernikowa figura siedzi przy stole. Na zdjęciach zamieszczonych na Instagramie możemy nie tylko podziwiać efekt misternej pracy, ale zobaczyć również detale - listki pokrywające ciało Groota czy imitację kory znajdującej się na jego ciele. Miłośnicy "Strażników Galaktyki", a przede wszystkim ich drzewnego członka, są zachwyceni wypiekiem Eriksson. Post prezentujący figurę został polubiony ponad 2 tysiące razy w ciągu dwóch dni od publikacji.

Autorka pokazała też kulisy powstawania piernikowego Groota.

Ci, którzy nie mają aż takiego talentu do świątecznych wypieków, ale kochają "Strażników Galaktyki" mogą spróbować wyciąć logo drużyny w imbirowym cieście.

A osobom z dwiema lewymi rękami do pieczenia pozostaje podziwiać piernikowego Groota i czekać na trzecią część "Strażników Galaktyki".

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

James Gunn poświęca się obecnie pracom nad drugą częścią "Suicide Squad". Wygląda więc na to, że produkcja "Strażników Galaktyki 3" ruszy mniej więcej w połowie 2021 roku, ponieważ sequel filmu DC trafi do kin 6 sierpnia 2021. Gunn będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery przygód kosmicznych herosów na lato 2022, co oznacza, że zdjęcia do filmu powinny zostać zakończone na początku 2020.

