"Piła 9": znamy tytuł nowej części horroru. Jest dość nietypowy

W 2004 roku zadebiutowała seria horrorów pod tytułem "Piła". Do 2017 roku makabryczna opowieść doczekała się ośmiu części. Na tym jednak nie koniec. Niebawem zobaczymy 9. część stworzoną przez komika Chrisa Rocka. W sieci pojawiły się informacje na temat oficjalnego tytułu filmu. Jak brzmi?

"Piła 9" - jak brzmi tytuł filmu?

Chociaż niektórzy widzowie położyli już krzyżyk na serii stworzonej przez Jamesa Wana, najwyraźniej brutalna przemoc nigdy się nie nudzi. Po trzech latach od ostatniego sequela pod tytułem "Piła: Dziedzictwo", zobaczymy kolejną część historii o ludziach, karanych na najbardziej wymyślne sposoby przez tajemniczego psychopatę, konstruującego paskudne pułapki. Chociaż film jest owiany tajemnicą, Chris Rock zdradził niedawno, że nie zabraknie w nim cech komediowych.

To nie jedyna informacja na temat nowej "Piły". Jak podaje serwis Newsdio.com, fanatycy serii odkryli ukryty link na stronie kanadyjskiego dystrybutora filmu. Według znaleziska nowa "Piła" trafi do kin jako "Spiral: From the Book of Saw". Jeśli to prawda, pomysł na nowy tytuł jest dość nietypowym zabiegiem. Do tej pory sequele dostawały po prostu kolejne numerki dostawione do słowa "Piła". Nowa część może zmienić ten stan rzeczy.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać fabuła filmu. Zdradzono jedynie, że Chris Rock wcieli się w policjanta, któremu partnerować będzie Max Minghella. Ojca głównego bohatera zagra Samuel L. Jackson. Czy policjanci wpadną w nową pułapkę Jigsawa? Czy do serii powróci Tobin Bell? Czy "Spiral: From the Book of Saw". to prawdziwy tytuł filmu? O tym przekonamy się za jakiś czas.

"Piła 9" - kiedy premiera?

Reżyserem filmu został Darren Lynn Bousman, który ma w swoim dorobku między innymi 2., 3 i 4. część "Piły". Za scenariusz odpowiedzą Pete Goldfinger i Josh Stolberg. Za scenariusz odpowiedzą Pete Goldfinger i Josh Stolberg. Produkcją oprócz Rocka zajmą się natomiast Mark Burg i Oren Koules - filmowcy, którzy współpracowali już przy serii "Piła". Podobnie jest w przypadku producentów wykonawczych - Daniela Heffnera, Jamesa Wana oraz Leigha Whannella. W filmie zagrają Max Minghella i Marisol Nichols. "Spiral: From the Book of Saw" trafi do kin 23 października 2020 roku.

Zobacz też: „Piła” w liczbach, czyli przegląd wszystkich morderstw Jigsawa