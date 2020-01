"Pogromcy duchów 3" - Bill Murray potwierdził, że wystąpi w filmie

Już niedługo do kin trafi kolejna część "Pogromców duchów". Fani głowili się od miesięcy, czy w obsadzie nadchodzącej produkcji wystąpią aktorzy z dwóch oryginalnych filmów z serii. Okazuje się, że Bill Murray ponownie wcieli się w Petera Venkmana.

"Ghostbusters: Afterlife" - Bill Murray w obsadzie filmu

Jak donosi serwis Vanity Fair, doktor Peter Venkman będzie jednym z bohaterów nadchodzącej kontynuacji kultowej serii z lat 80. ubiegłego wieku. Fani mieli nadzieję, że do tego dojdzie, ale twórcy produkcji trzymali ich w niepewności przez długi czas. Co jakiś czas pojawiały się informacje na temat powrotu Murraya do "Pogromców duchów", ale nie był to nigdy oficjalny przekaz. Aż do teraz.

Murray sam potwierdził spekulacje, w rozmowie z Vanity Fair. Aktor jest podekscytowany, że ponownie może wystąpić w "Pogromcach duchów", tym bardziej że nad filmem będzie czuwał reżyser oryginalnej dylogii Ivan Reitman, a reżyserem "Ghostbusters: Afterlife" został jego syn Jason.

" Scenariusz jest dobry. Jest w nim wiele emocji. Pojawiają się wątki rodzinne i bardzo interesujące dialogi. To zadziała. "

Ta informacja oznacza, że w nadchodzącej trzeciej części "Pogromców duchów" zobaczymy wszystkich żyjących gwiazdorów oryginalnej serii. Jakiś czas temu potwierdzono, że do obsady dołączyli również Dan Aykroyd (doktor Ray Stanz) i Ernie Hudson (Winston Zeddemore), a także Sigourney Weaver (Dana Barrett). Niestety Harold Ramis, który wcielił się w doktora Egona Spenglera, kótry nie tylko wystąpił w jednej z głównych ról, ale również współtworzył scenariusz ""Pogromców duchów, zmarł w 2014 roku. Ramis powróci jednak nomen omen, duchem, co wynika z wypowiedzi Murraya.

" Cóż, jeden z naszych poległ w akcji. Tak wyszło. I to będzie historia, którą opowiemy, historia, którą napisali scenarzyści. "

Chociaż fani oryginalnych "Pogromców duchów" boją się, że gwiazdy dwóch poprzednich części powrócą tylko w występie gościnnym, według najnowszych informacji, każdy z aktorów odegra znaczącą rolę w "Ghostbusters: Afterlife".

"Ghostbusters: Afterlife" - kiedy premiera?

Chociaż w obsadzie powrócą gwiazdy dwóch poprzednich przygód tytułowej grupy, nie zabraknie też zupełnie nowych postaci, które przejmą pierwsze skrzypce. Historia zawarta w "Ghostbusters: Afterlife" ma bowiem opowiadać o następcach pierwszych Pogromców duchów, którzy mają być nastolatkami. W rolach głównych wystąpią Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Annie Potts, Paul Rudd, Carrie Coon, Marlon Kazadi, Sydney Mae Diaz oraz Logan Kim. Trzecia część serii w Polsce zatytułowana "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" trafi na ekrany kin już 10 lipca 2020 roku.

Zobacz też: Slimer z „Pogromców duchów” powstał dzięki kokainie i duchowi Johna Belushi