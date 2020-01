Policja strollowała Patryka Vegę. Komentują promocję jego najnowszego filmu

Najnowszy film Patryka Vegi zadebiutuje już w lutym. Tym razem polski reżyser wziął na warsztat środowisko piłkarskie, obrazując jego patologiczne oblicze. W rolach głównych wystąpili między innymi Antoni Królikowski i Katarzyna Zawadzka, która wcieliła się w Olę - dziewczynę członka kibicowskiego gangu. Po ukazaniu się zwiastuna pojawiły się domysły jakoby postać Oli wzorowana była na osobie Magdaleny Kralki. Kobieta została oskarżona o kierowanie gangiem kibicowskim Cracovii oraz handel narkotykami. I choć Patryk Vega zaprzeczył tym domysłom, Kralkę na film zaprosił. Komenda Główna Policji widocznie nie mogła się powstrzymać i w zabawny sposób zareagowała na tego typu promocję filmu.

Na instagramowym profilu Patryka Vegi pojawił się wpis, w którym reżyser stwierdził, że "w odróżnieniu od policji, zaprasza Magdę Kralkę do Polski nie klasą ekonomiczną, tylko biznesem". Następnie twórca "Pitbulla" i "Polityki" opublikował wideo, na którym zwraca się bezpośrednio do policji z prośbą o ewentualną interwencję dopiero po pokazie filmu "Bad Boy".

Zwracam się z uprzejmą prośbą do polskiej policji. Jak wiecie, staram się sprowadzić Magdalenę Kralke, poszukiwaną przez Interpol, na premierę filmu "Bad Boy". Mam prośbę nie wrzucajcie granatów hukowych do sali kinowej, tylko zawińcie Magdę dopiero na bankiecie po filmie, jak już będzie znieczulona przez Grosika i Peszkina. "

Komenda Główna Policji nie omieszkała zareagować na prośbę Patryka Vegi. Reżyser udostępnił materiał wideo, na którym widzimy Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji. Funkcjonariusz udzielił ironicznej odpowiedzi, która rozbawiła internautów do łez.

"

Mamy nadzieję, że Magdalena Kralka film obejrzy. My z naszej strony wysłaliśmy zaproszenie, przygotowaliśmy bilet lotniczy, no i gwarantujemy powrót do kraju w pięknym, wojskowym samolocie z przystojnymi chłopakami z wydziału konwojowego i naszymi kontr-terrorystami. Przygotowana też już jest biżuteria. To piękne bransoletki. Tylko czekamy z otwartymi ramionami, aby już tu w Polsce przywitać. Służba więzienna również przyłączyła się do nas i zagwarantowała piękny pokój z widokiem na morze, w luksusowych warunkach z 24 godzinną ochroną, każdy dzień w roku. "