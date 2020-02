Polska piosenkarka zaśpiewa podczas gali wręczenia Oscarów 2020

Wśród nominacji do Oscarów 2020 w kategorii "Najlepsza oryginalna piosenka filmowa" znalazły się Idina Menzel oraz Aurora za motyw przewodni w filmie "Kraina Lodu 2". Artystki uświetnią galę rozdania nagród swoim występem na żywo. Jak ogłosiła Amerykańska Akademia Filmowa na swoim Twitterze, do nominowanych kobiet na scenie dołączy 9 wokalistek z różnych krajów. Wśród nich pojawi się Polka.

"

Do Idiny Menzel i Aurory na gali rozdania Oscarów dołączą inne głosy Elsy z "Krainy Lodu 2". Na scenie "Into the Unknown" wykonają wokalistki z Danii, Niemiec, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Polski, Rosji, Hiszpanii i Tajlandii. "