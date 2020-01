Polski youtuber połączył "Lśnienie" z serią "Szybcy i wściekli". Jak prezentuje się "The Shining Drift"?

Film "Lśnienie" w reżyserii Stanleya Kubricka to zdaniem wielu jeden z najwybitniejszych horrorów w historii kina. Seria "Szybcy i wściekli", chociaż popularna, znajduje się na przeciwnym biegunie zarówno pod względem gatunkowym, jakościowym i przede wszystkim treściowym. Okazuje się jednak, że można połączyć oba te tytuły w komplementarną całość.

"Lśnienie" połączone z "Szybkimi i wściekłymi" czyli "The Shining Drift"

Internet to idealne narzędzie dla krzewienia postmodernistycznych idei. Większość twórców szerzy je nieświadomie, tworząc wszelkiego rodzaju przeróbki, będące popkulturową mieszanką, o jakiej nie śniło się filozofom. Jednak nie autor, którego pracę przedstawiamy w tym artykule. Polski youtuber znany jako nama hecc, słynie z umiejętnego dopasowania elementów, które na pierwszy rzut oka kompletnie do siebie nie pasują, tworząc zupełnie nową jakość, będącą humorystycznym komentarzem, dotyczącym danego zjawiska.

Tym razem internetowy twórca wziął na warsztat "Lśnienie" i trzecią część "Szybkich i wściekłych", czyli "Tokio Drift". Z połączenia tych dwóch filmów powstał trailer zatytułowany "The Shining Drift". Co ciekawe, obraz pochodzący z dzieła Kubricka idealnie współgra z warstwą audio filmu Justina Lina. Zresztą przekonajcie się sami.

Autor posłużył się umiejętnym montażem, by przerobić jedną z najstraszniejszych opowieści o szaleństwie, w lekki łatwy i przyjemny film akcji o samochodach. Jak widać, nie wiele trzeba, żeby stworzyć coś, co jest za razem autentycznie zabawne i przy okazji błyskotliwe. Jakie było założenie "The Shining Drift"? Trudno wejść w głowę twórcy mashupu, ale to memiczne wideo można odczytywać na bardzo wielu poziomach.

