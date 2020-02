Pornhub stworzył pornoparodię "Szklanej pułapki". Zobaczcie zwiastun filmu "Dick Hard"

Stare powiedzenie mówi, że jeśli istnieje jakiś film, na pewno ma też swój odpowiednik porno. Jak się okazuje, do tej pory nikt nie wykorzystał w tym celu "Szklanej pułapki", przynajmniej nie w pełni profesjonalny sposób. Aż do teraz. Pornhub i Wood Rocket pokazały zwiastun pornoparodii słynnej produkcji z Bruce'em Willisem. Jak prezentuje się "Dick Hard"?

"Dick Hard" - pornoparodia "Szklanej pułapki"

Oryginalna "Szklana pułapka" powstała w 1988 roku. Od tego czasu minęło ponad 30 lat i wierni fani serii mogą w końcu nacieszyć oczy pornograficzną wersją historii o samotnym policjancie ratującym szklany wieżowiec przed terrorystami. "Die Hard" - bo tak w oryginalne nazywa się film Johna McTiernana to idealny tytuł do transformacji w film dla dorosłych. Zresztą przekonajcie się sami, oglądając zwiastun "Dick Hard".

Historia bardzo przypomina oryginał. Samotny twardziel musi stawić czoła terroryście, który wykorzystuje święta Bożego Narodzenia, by opanować biurowiec i zgarnąć okup. Zapowiedź filmu sugeruje, że twórcom udało się stworzyć udaną pornoparodię - jest seks i jest zabawnie, a przecież o to w tym chodzi, prawda? Twórcy wzięli na warsztat najsłynniejsze sceny i zamieniając niektóre elementy, takie jak rekwizyty czy kwestie głównych bohaterów, powołali do życia naprawdę zabawną produkcję. O kwestiach porno się nie wypowiemy, bo te elementy nie zostały uwzględnione w zwiastunie. W filmie reżyserowanym przez Holly G. Myers wystąpili między innymi Richelle Ryan, Tommy Pistol i Donnie Rock.

Trzeba przyznać, że imitacja Alana Rickmana, który wcielał się w Hansa Grubera, wyszła rewelacyjnie. Szczególnie jeśli pod uwagę weźmie się wszystkie żarty z nazwiska aktora. Scena z bosym protagonistą przełożona na język pornografii również jest niczego sobie. No i ten kształt Fuckatomi Plaza! Nic tylko wziąć w dłoń... popcorn i oglądać!

Zobacz: Porno parodia "Kapitan Marvel" wyprzedziła kinowe uniwersum. Uwzględniła czarnoskórą superbohaterkę, zanim zrobiło to Marvel Studios

"Dick Hard" - kiedy premiera?

Film "Dick Hard" jest dostępny na portalu Pornhub. Niestety nie każdy użytkownik serwisu ma do niego dostęp. Produkcję mogą obejrzeć tylko członkowie Pornhub Premium, więc jeśli nie jesteście Kumailem Nanjianinem, macie przechlapane.

Zobacz też: Zwiastun porno parodii "Króla Lwa". Tego się nie da odzobaczyć!