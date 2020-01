Pornhub wykorzystał półnagi wizerunek gwiazdora "Eternals". Aktor dostał za to darmową subskrybcję na 10 lat

Trwają zdjęcia do nowego filmu Marvela pod tytułem "Eternals". Jednym z członków dość obszernej obsady nadchodzącej produkcji jest Kumail Nanjiani. Aktor jakiś czas temu podzielił się fotografią, na której zaprezentował efekty swojej pracy na siłowni. Zdjęcie nie tylko wywołało zainteresowanie fanów produkcji Marvel Studios, ale również trafiło na Pornhuba.

Kumail Nanjiani na Pornhub - aktor z "Eternals" dostał rekompensatę

Kumail Nanjiani do tej pory słynął głównie z ról komediowych, więc nie musiał inwestować w swoją muskulaturę. Wszystko się zmieniło, kiedy dostał angaż do "Eternals" i to rolę nie byle jaką, tylko jednego z nowych superbohaterów. To przedsięwzięcie wymagało intensywnych treningów i restrykcyjnej diety. Po roku Nanjiani zaprezentował efekty pracy w mediach społecznościowych.

Nie trzeba było długo czekać, żeby fotka rozeszła się wiralowo. Cieszyła się popularnością do tego stopnia, że wkrótce półnagi Nanjiani stał się twarzą jednej z kategorii na portalu Pornhub. Reprezentował filmy porno, w których pojawiają się muskularni mężczyźni. Kiedy sprawa wyszła na jaw, zdjęcie zostało zdjęte z serwisu.

W związku z nadchodzącą premierą "Eternals" Nanjiani został zaproszony do programu Conana O'Briena. Prowadzący zapytał aktora o głośną aferę z Pornhubem. Gwiazdor odpowiedział, że w ramach rekompensaty za wykorzystanie jego wizerunku, przedstawiciele portalu obdarowali go 10-letnią subskrybcją na Pornhub Premium. Okazuje się, że prezent otworzył Nanjianiemu oczy na aspekty pornografii, o których nie miał zielonego pojęcia.

" Powiem, to, ponieważ ludzie ciągle pytają, czemu trzeba płacić za pornosy. Zaznaczam, że nie pracuję dla Pornhuba, więc nie zapłacili mi za to, co powiem. To jest dostęp do całkiem nowego świata. Darmowa pornografia jest dobra, ale kiedy dostaniesz dostęp do Premium... Przez te 10 lat powinien zacząć rozwijać fetysze, te naprawdę szalone. Wiem, że się za to wezmę. Tego jest od groma. "

Jak widać, rekompensata Pornhuba okazała się strzałem w dziesiątkę. Być może w przyszłości aktor podejmie współpracę z portalem, podobnie jak Bella Thorne, która napisała scenariusz i wyreżyserowała film pod tytułem "Her & him". Produkcja jest dostępna na Pornhubie.

"Eternals" - kiedy premiera?

Gwiazdorską obsadę kolejnego filmu Marvela potwierdzono na San Diego Comic Con 2019. W produkcji oprócz Nanjianiniego wystąpią również Richard Maden, Salma Hayek, Angeliny Jolie, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Gemma Chan oraz Kit Harington. Reżyserką filmu została Chloé Zhao.

Film będzie drugą produkcją Fazy Czwartej MCU. Trafi do kin 6 listopada 2020 roku. Na razie nie zdradzono szczegółów fabularnych nadchodzącej produkcji. Zanim zobaczymy "Eternals" na ekrany kin trafi solowy film opowiadający o jednej z założycielek Avengers - Black Widow. Film o Natashy Romanoff zobaczymy 1 maja 2020 roku.

