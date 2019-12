Powstaje film o Mariuszu Trynkiewiczu, mordercy 4 nastolatków

Reżyser i scenarzysta Adam Guziński, twórca "Chłopca na galopującym koniu" i "Wspomnienia lata", planuje nakręcić film o Mariuszu Trynkiewiczu. Jak podaje Dziennik Łódzki, filmowiec zbiera już materiały w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie mężczyzna zamordował czterech nastolatków w 1988 roku za co został skazany na 25 lat więzienia.

Powstaje film o Mariuszu Trynkiewiczu

Jak zdradził reżyser, film ma opowiadać o zdarzeniach z 1988 roku z perspektywy rodzin zamordowanych nastolatków. W rozmowie z Dziennikiem Łódzkim Guziński powiedział:

" Interesuję mnie obiektywne poznanie tego zdarzenia, oraz tego, jak ono wpłynęło na życie wszystkich osób, które doświadczyły tej tragedii. Zarówno od strony rodziny ofiar, jak i od strony Trynkiewicza i jego rodziny. "

Film jest na razie w fazie pre-produkcji. Adam Guziński już od ponad roku prowadzi rozmowy, a także gromadzi i analizuje wszelkie materiały archiwalne z mediów, by przygotować jak najbardziej prawdziwy i obiektywny skrypt obrazu o Trynkiewiczu i jego zbrodni. Sam scenariusz ma być planowo gotowy w 2020 roku. Wtedy dowiemy się, kto będzie chciał wyprodukować film i poznamy datę premiery niezatytułowanego projektu.

Mariusz Trynkiewicz w 1988 roku zamordował na tle seksualnym czterech chłopców. W 1989 roku skazano go na 25 lat więzienia. Po zakończeniu odbywania kary szykował się do wyjścia na wolność. Sąd na podstawie ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie uznał go jednak za jedną z takich osób. Wówczas nakazano izolację w zamkniętym ośrodku w Gostyninie, a w 2015 roku Trynkiewicz został skazany na 5 i pół roku pozbawienia wolności za posiadanie dziecięcej pornografii.