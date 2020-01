Powstaje przyrodniczy dokument o stworzeniach ze świata Harry'ego Pottera

Każdy, kto czytał serię "Harry Potter" lub oglądał filmy na jej podstawie, doskonale wie, że świat stworzony przez J.K. Rowling zamieszkują tysiące fantastycznych zwierząt. Stacja BBC wraz z Warner Bros. powoła do życia program przyrodniczy, który weźmie pod lupę najciekawsze z nich.

"Harry Potter" - powstanie dokument przyrodniczy o zwierzętach z serii

Miłośnicy magicznego świata już doczekali się dwóch części spin-offów "Harry'ego Pottera" pod tytułem "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć". Osoby, które poszły na film sądząc, że obejrzą produkcję poświęconą tytułowym stworzeniom, poczuli się pewnie nieco rozczarowani, ale niebawem ich oczekiwania zostaną wynagrodzone. Powstaje przyrodniczy film zatytułowany roboczo "Fantastic Beasts: A Natural History".

Jak podaje Deadline, produkcja, której narratorem został Stephen Fry, zabierze widzów do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, gdzie specjaliści w zakresie biologii wytłumaczą, co łączy najcudaczniejsze zwierzaki ze świata Harry'ego Pottera z prawdziwymi stworzeniami. Widzowie będą mogli się dowiedzieć, co potężny Erumpent ma wspólnego z wymarłym już nosorożcem włochatym.

Na temat produkcji wypowiedziała się dyrektor do spraw treści stacji BBC Charlotte Moore.

" BBC jest znane na całym świecie z niesamowitych programów przyrodniczo-historycznych i to sama przyjemność, że możemy połączyć świat natury ze światem magii na BBC One. "

Powstawanie "Fantastic Beasts: A Natural History" skomentował również Josh Berger - prezes i dyrektor Warner Bros. Entertainment UK.

" Jesteśmy niesamowicie podekscytowani współpracą z Natural History Museum i jednostką BBC zajmującą się historią naturalną. Tak wybitne brytyjskie instytucje współtworzą przedsięwzięcie, które powstało z czystej potrzeby serca. "

Jednym z bohaterów filmu będzie też specjalna wystawa muzeum pod tytułem Fantastic Beasts: The Wonder Of Nature, która zostanie otwarta wiosną 2020 roku.

"Harry Potter" - kiedy premiera "Fantastic Beasts: A Natural History"?

Kiedy dokument poświęcony faunie świata czarodziejów trafi na ekrany telewizorów? Na razie nie zdradzono daty premiery. Miejmy jednak nadzieję, że jeśli film zadebiutuje w Polsce, lektorką będzie niezastąpiona Krystyna Czubówna.

