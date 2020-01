Powstanie aktorski remake "Piotrusia Pana". Kto zagra w nowej produkcji Disneya?

Już niedługo do grona klasycznych bajek Disneya odtworzonych przez żywych aktorów dołączy "Piotruś Pan". W planach wytwórni jest bowiem nowa wersja animacji zatytułowana "Piotruś Pan i Wendy". Twórcy poszukują obecnie odtwórców tytułowych ról.

Jak podaje portal The Illuminerdi, osoby odpowiedzialne za remake "Piotrusia Pana" rozpoczęły etap castingu. Obecnie poszukiwani są dziecięcy aktorzy, które zagrają głównych bohaterów "Piotrusia Pana i Wendy". Trwa nabór na osoby, które chcą wcielić się w Piotrusia Pana, Wendy, Johna Darlinga i Michaela Darlinga. Oto jak prezentuje się ogłoszenie castingowe:

"

Piotruś Pan – od 10 do 14 lat – Chłopiec, który nigdy nie dorósł. Magiczne dziecko, które jest pewnym siebie i odważnym wojownikiem z i bez miecza. Główna rola.

Wendy – od 12 do 14 lat – przebiegła dziewczyna, pełna dobrej energii, której nie podoba się rychła podróż do szkoły z internatem. Nie jest do końca gotowa na krok w dorosły świat. Głowna rola.

John Darling – do 9 do 11 lat – mały chłopiec o starej duszy. Jednak dojrzały młodzieniec nie unika życia pełnego zabawy ze swoją siostrą i bratem. Główna rola.

Michael Darling – od 6 do 9 lat – uroczy dzieciak, który rzadko jest widywany bez swojego najlepszego przyjaciela - pluszowego misia. Główna rola. "