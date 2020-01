Powstanie nowa wersja "Zielonego Szerszenia". Kto zastąpi Bruce'a Lee w ikonicznej roli?

Serial "Zielony szerszeń" z lat 60. był jednym z pierwszych etapów hollywoodzkiej kariery Bruce'a Lee, co zostało wspomniane w najnowszym filmie Quentina Tarantino pod tytułem "Once Upon a Time in Hollywood". Wszystko wskazuje na to, że niebawem powstanie nowa wersja superbohaterskiej opowieści. Prawa do marki kupiło studio Amasia Entertainment.

"Zielony Szerszeń" - nowy reboot serii?

Jak podaje Deadline, firma należąca do byłego szefa Marvel Studios - Michaela Helfanta i jego wspólnika Bradleya Gallo, nabyła prawa do serii istniejącej w popkulturze od lat 30. XX wieku. W ciągu tak wielu lat prawa trafiały w różne ręce, między innymi Universal Pictures, Dimension Films, Miramax czy ostatnio Paramount Pictures. W 2011 roku do kin trafił reboot serii z Sethem Rogenem, Cameron Diaz i Christopherem Waltzem w rolach głównych. Film nie odniósł jednak spodziewanego sukcesu.

Wygląda jednak na to, że "Zielony Szerszeń" znalazł nowy dom. Helfant potwierdził, że jego firma nabyła prawa do superbohaterskiej marki.

" To jedna z niewielu samoistnych klasycznych serii superbohaterskich. My w Amasia jesteśmy zgrają geekówi jesteśmy podekscytowani faktem, że odpowieyu za stworzenie czegoś świeżego i naprawdę godnego swojej spuścizny - nowy świat, który jest ważny i porywający, jednocześnie, składający hołd oryginalnej wizji.Kiedy byłem mały, "Zielony Szerszeń" był jednym z moich ulubionych seriali. Kochałem w nim wszystko - Zielonego Szerszenia, Kato, i oczywiście Black Beauty. Oni byli najfajniejsi! Odejście z Dimension i zostawienie ich za sobą, było dla mnie osobiście bolesne. Więc próbowałem pozyskać tę markę ponownie, kiedy byłem w Marvelu, zanim przeszedłem do Sony w 2017 roku. "

Po latach prób w końcu się udało i niebawem zobaczymy kolejne wcielenie "Zielonego Szerszenia".

"Zielony Szerszeń" - historia zamaskowanego superboahtera

Seria zadebiutowała w 1936 roku. Stworzyli ją George W. Trendle i Fran Striker, w okresie pierwszej fali mody na superbohaterów. Początkowo przygody tytułowego herosa można było śledzić za pośrednictwem audycji radiowych. Szybko trafił jednak do innych mediów. Pierwsze próby przeniesienia tytułu na mały i duży ekran miały miejsce w latach 40., ale prawdziwą furorę zrobiła produkcja telewizyjna z 1966 roku.

W tytułowego bohatera i jego alter ego Britta Reida wcielił się Van Williams, a Lee zagrał jego pomocnika imieniem Kato. Co ciekawe obaj herosi wystąpili gościnnie w serialu "Batman".

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace nad nową wersją "Zielonego Szerszenia", ani którzy aktorzy zastąpią Vana Williamsa i Bruce'a Lee. Fani "Zielonego Szerszenia" muszą uzbroić się w cierpliwość.

Zobacz też: Gwiazda "Bajecznie bogatych Azjatów" wytknęła poważny błąd Marvelowi. Co tak naprawdę oznacza Shang-Chi?