Powstanie remake horroru "Anakonda". Czy wystąpi w nim Jennifer Lopez?

Moda na lata 90. coraz bardziej udziela się filmowcom. Okazuje się, że trwają prace nad nową wersją filmu z 1997 roku pod tytułem "Anakonda".

"Anakonda" - remake horroru z Jennifer Lopez

Jak podaje The Hollywood Reporter, Columbia Pictures stworzy reboot serii opowiadającej o monstrualnych wężach, z którymi walczyli kolejni śmiałkowie zapuszczający się do amazońskiej dżungli. Scenarzystą nowej wersji "Anakondy" został Evan Daugherty znany z takich filmów jak "Królewna Śnieżka i Łowca", "Wojownicze żółwie ninja" (2014), "Niezgodna" czy "Tomb Rider" (2018). Nadchodzący remake jest opisywany jako stworzenie pierwszej części horroru na nowo, wzorując się na filmie "The Meg" z Jasonem Stathamem.

Oryginalna "Anakonda" reżyserowana przez Luisa Llosę weszła na ekrany kin w 1997 roku. Film opowiadał o grupie filmowców, których zadaniem było uchwycenie na taśmie amazońskiego plemienia. Wkrótce na ich drodze pojawia się monstrualnych rozmiarów wąż, który po kolei morduje członków ekipy. W rolach głównych wystąpili Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Owen Wilson oraz Danny Trejo. Mimo negatywnych słów krytyków "Anakonda" była całkiem popularną produkcją. Film zarobił ponad 136 milionów dolarów.

Po latach doczekała się nawet niskobudżetowego kinowego sequela "Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę" i dwóch telewizyjnych kontynuacji - "Anakonda 3: Potomstwo" (z Davidem Hasselhoffem w roli głównej) i "Anacondas: Trail of Blood". Filmy poza tytułowym wężem miały jednak nie wiele wspólnego z oryginałem.

"Anakonda" - kiedy premiera reamke'u?

Niestety na razie ciężko mówić o dacie premiery, bo nie zdradzono, kiedy ruszy produkcja filmu. Twórcy nie wybrali również jeszcze reżysera, ani gwiazd nadchodzącego horroru. Czy w obsadzie pojawią się aktorzy znani z pierwszej części "Anakondy"? Byłby to miły ukłon w stronę widzów pamiętających oryginał, ale w głównych bohaterów wcielą się raczej młodsi aktorzy. Fanom serii pozostaje czekać na dalsze losy filmu o ogromnym wężu.

