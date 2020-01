Powstanie sequel "Na noże"! Co wiemy o kontynuacji hitu Riana Johnsona?

"Na noże" to najnowszy przebój twórcy "Ostatnich Jedi". Film Riana Johnsona odniósł nie tylko sukces finansowy, ale zyskał przychylność widzów i krytyków, zgarniając kapitalne recenzje. Nic zatem dziwnego, że pojawiły się głosy o możliwej kontynuacji. Reżyser potwierdził jej powstanie w rozmowie z magazynem The Hollywood Reporter.

Powstanie sequel "Na noże". Co wiemy o kontynuacji?

Jak donosi THR, podczas imprezy związanej z tegorocznym rozdaniem Złotych Globów, Rian Johnson wyznał, że został już poproszony o napisanie scenariusza do sequela "Na noże". Kontynuacja ma się skupić na losach detektywa Benoita Blanca, który będzie usiłował rozwikłać kolejną kryminalną zagadkę. Oznacza to, że poznamy zupełnie nową grupę bohaterów, a Daniel Craig będzie jedynym członkiem obsady, który powróci.

Rian Johnson podkreślił, że zależy mu na szybkiej realizacji filmu, zatem premiera w 2021 roku jest jak najbardziej realną opcją. Producent filmu, Ram Bergman, dodał, że powstanie sequela było niemalże pewne. Zwłaszcza, że Daniel Craig tak świetnie bawił się odgrywając swoją postać, że wyraził wielką chęć powrotu.

Jeśli sequel powtórzy finansowy sukces oryginalnej produkcji, kto wie, może czeka nas seria filmów kryminalnych na miarę twórczości Agathy Christie? "Na noże" wciąż można obejrzeć w polskich kinach. Film opowiada historię zamożnego i skłóconego rodu Drysdale, którego senior (najprawdopodobniej) padł ofiarą morderstwa. Detektyw Benoit Blanc współpracuje z policją by dojść do tego, co faktycznie się wydarzyło. W rolach głównych wystąpili Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Michael Shannon, Toni Collette, Don Johnson, Christopher Plummer, Jaeden Martell i Katherine Langford.

