Przeklęty samochód z "Christine" trafił na aukcję. Ktoś odważy się go kupić?

1958 Plymouth Fury to jedno z najbardziej ikonicznych aut, które kojarzy każdy fan kina grozy. Tytułowa "Christine", czyli czerwona bryka mordująca każdego na swojej drodze, to marzenie nie jednego horroromaniaka. Marzenie, które już teraz może zostać spełnione. Pod warunkiem, że potencjalny zainteresowany ma w zanadrzu pół miliona dolarów i dość odwagi by zakupić przeklęty samochód.

Przeklęty samochód z "Christine" trafił na aukcję

"Christine" to powieść Stephena Kinga, którą w 1983 roku na ekran przeniósł John Carpenter. Jest to historia nastolatka, który wbrew woli rodziców zakupuje zdezelowane auto, samodzielnie je naprawia oraz nadaje wdzięczne tytułowe imię. Z czasem się jednak okazuje, że Christine nie jest zwykłym samochodem i zaczyna siać zniszczenie.

Mrożąca krew w żyłach historia oraz zniewalający wygląd samochodu sprawiły, że przeszedł już do legendy. W trakcie kręcenia zdjęć wykorzystano wiele aut marki 1958 Plymouth Fury, jednak ten, który niedawno trafił na aukcję "grał" w najistotniejszych scenach i (jako jeden z nielicznych) nie został zniszczony.

Zanim trafiło na aukcję, auto zostało odrestaurowane by możliwie jak najdłużej służyć nowemu właścicielowi. W licytacji udział wzięło ponad 400 tysięcy osób, a obecna cena oscyluje w okolicach 400-500 tysięcy dolarów.

