"Psy 3. W imię zasad" hitem! Rekordowa liczba widzów nowego filmu Władysława Pasikowskiego

Na początku 2020 roku do kin weszła trzecia część kultowej serii polskiej kinematografii - "Psów". Jest to o tyle ciekawe, że premiera pierwszego sequela miała miejsce w 1994 roku, czyli dwa lata po debiucie części pierwszej. Nic dziwnego, że widzowie wychowani na "Psach", postanowili po latach wybrać się do kina, by zobaczyć dokończenie historii Franza Maurera. Ile osób obejrzało do tej pory "Psy 3. W imię zasad"?

"Psy 3. W imię zasad" - ilu widzów obejrzało film Władysława Pasikowskiego?

Produkcja w reżyserii Władysława Pasikowskiego trafiła do kin w drugiej połowie stycznia 2020 roku. Niespełna trzy tygodnie później dystrybutorzy odnotowali spektakularny wynik - ponad milion widzów. Dokładna liczba sprzedanych biletów na trzecią część "Psów" wynosi 1010876. Długo oczekiwana kontynuacja serii Pasikowskiego w pierwszy weekend od premiery przyciągnęła przed ekrany blisko 400 tysięcy widzów, z miejsca wyprzedzając frekwencyjnie pierwszą część cyklu z 1992 roku. Teraz, po zaledwie dwóch tygodniach na ekranach kin, najnowsza część trylogii pobiła kolejny rekord. Już w tej chwili film zgromadził więcej widzów niż dwie poprzednie odsłony "Psów" przez cały okres kinowej dystrybucji.

Po latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i "Nowego". Ich spotkanie zmieni wszystko.

"Psy 3. W imię zasad" - gdzie oglądać film?

W rolach głównych powróciły oczywiście gwiazdy poprzednich dwóch części. Jako Franz Maurer ponownie wystąpił Bogusław Linda. W obsadzie figurują również Cezary Pazura, Artur Żmijewski, Edward Linde-Lubaszenko, Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański, Tomasz Schuchardt, Jan Frycz, Arkadiusz Jakubik, Mirosław Baka, Jacek Beler, Wojciech Zieliński, Eryk Lubos, Aleksandra Linda, Dominika Kluźniak i Dominika Walo. Produkcję można obejrzeć w kinach w całej Polsce od 17 stycznia 2020 roku.

Zobacz też: Zobacz Bogusława Lindę w roli Franza Maurera w klipie do piosenki promującej "Psy 3. W imię zasad"