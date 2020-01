"Psy 3" ze świetnym wynikiem w box-office. Rekord w karierze Pasikowskiego

W piątek 17 stycznia 2020 roku na ekrany kin weszła długo oczekiwana kontynuacja serii Władysława Pasikowskiego - "Psy 3. W imię zasad". Film w ciągu pierwszych 3 dni od premiery przyciągnął do kin 386 945 osób. To najlepszy weekend premierowy w karierze Władysława Pasikowskiego. Co ciekawe, "Psy 3. W imię zasad" już teraz zobaczyło w kinach więcej osób, niż pierwszą część cyklu o Mauerze - w 1992 roku przyciągnęła przed ekrany łącznie 301 tysięcy widzów.

Psy 3 ze świetnym wynikiem w box-office

Tak brzmi oficjalny opis fabuły filmu Władysława Pasikowskiego:

" Po latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i "Nowego". Ich spotkanie zmieni wszystko. "

Film na podstawie własnego scenariusza reżyseruje Władysław Pasikowski. W produkcji występują: Bogusław Linda, Cezary Pazura, Artur Żmijewski oraz Edward Linde-Lubaszenko, Sebastian Fabijański, Tomasz Schuchardt, Jan Frycz, Arkadiusz Jakubik, Mirosław Baka, Jacek Beler, Wojciech Zieliński, Eryk Lubos, Aleksandra Linda, Dominika Kluźniak oraz Dominika Walo. Film trafił do kin 17 stycznia 2020 roku.