Quentin Tarantino tworzy serialowy spin-off "Once Upon a Time in Hollywood"

Jak podaje portal Deadline, Quentin Tarantino pracuje obecnie nad nowym serialem inspirowanym fabułą "Once Upon a Time in Hollywood". Jak pewnie pamiętacie, główny bohater Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) był dość znanym aktorem, który zdobył popularność grając w serialach westernowych z początków lat 60. Jednym z nich było "Bounty Law", przy którym współpracował z Cliffem Boothem (Brad Pitt). Okazuje się, że Tarantino chce zrealizować 5-odcinkowy serial o tym samym tytule.

Quentin Tarantino stworzy serial Bounty Law

W rozmowie z Deadline przyznał, że ma już gotowy scenariusz 5 odcinków, które chce sam wyreżyserować:

" Bardzo chcę to zrobić, ale zajmie mi to jakieś półtora roku. Napisałem już scenariusze pięciu do odcinków i chce je zrealizować. Zamierzam też je wszystkie sam wyreżyserować "

Tarantino zaznaczył również, że chociaż przedstawił ten fikcyjny serial w swoim filmie, to nie będzie on w żaden sposób z nim związany. Reżyser zdradził też, że inspirował się takimi westernowo-kowbojskimi klasykami, jak "Poszukiwany, żywy lub martwy", "The Rifleman" oraz "Tales of Wells Fargo".

Każdy z odcinków ma trwać około 22 minut, tak jak w starych serialach. Tarantino zastanawia się jednak, czy uda mu się stworzyć odpowiednią historię, którą uda mu się opowiedzieć w ciągu godziny z kawałkiem. Data premiery jest nieznana, ale tak jak wspomniał reżyser - odbędzie się najwcześniej w połowie 2021 roku.