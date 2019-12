Rambo sam w domu - Kevin z twarzą Sylvestra Stallone'a w paskudnym Deepfake'u [WIDEO]

Święta święta i po świętach. Jednak niektórzy nadal czują ducha Bożego Narodzenia, a co za tym idzie jednego z najpopularniejszych filmów świątecznych w historii kina - "Kevina samego w domu". W sieci pojawił się przerażający Deepfake, którego autor postanowił zamienić twarz Macaulaya Culkina, facjatą Sylvestra Stallone'a.

"Kevin sam w domu" - Sylvester Stallone zamiast Macaulaya Culkina

Od kilkunastu miesięcy w sieci niezwykłą popularnością cieszy się nowy rodzaj przeróbek znanych filmów. Mowa o tak zwanych Deepfake'ach, których twórcy zamieniają twarz gwiazdy danej produkcji wizerunkiem innego aktora. Czasem tworzy się je, by zobaczyć, nigdy niezrealizowane scenariusze, jak w przypadku Leonardo DiCaprio, który odrzucił udział w prequelach "Star Wars".

Są też przypadki, w których kinomani sprawdzają, co by było, gdyby i samodzielnie obsadzają w kultowych produkcjach znane gwiazdy, które nie mają z nimi nic wspólnego. Jest też rodzaj Deepfake'ów służący celom wyłącznie humorystycznym. Takim właśnie materiałem jest poniższa przeróbka.

Autorem produkcji zatytułowanej "Home Stallone" jest youtuber znany jako Ctrl Shift Face, który od jakiegoś czasu zajmuje się podmienianiem twarzy w słynnych filmach, przy okazji robiąc to najlepiej w internecie. Chociaż do aspektów technicznych nie sposób się przyczepić, bo autor zadbał nie tylko o wymianę twarzy, ale również odpowiedni głoś tytułowego bohatera (za którym stoi aktor Joe Gaudet), całość robi dość niepokojące wrażenie. Twarz dorosłego umieszczona na ciele dziecka nie jest zbyt przyjemnym widokiem i przywodzi na myśl uczucie, towarzyszące oglądaniu pierwszego zwiastuna filmu "Sonic the Hedgehog".

Żeby nie było zbyt nudno, Ctrl Shift Face wcielił w życie powiedzenie "niedaleko pada jabłko od jabłoni" i w powyższym fragmencie nie tylko Culkin ma twarz Sly'a. Autor podmienił również wizerunek Johna Hearda, który wcielał się w ojca Kevina. Niestety, mimo, że w "Home Stallone" pojawia się dwóch Stallone'ów, brakuje scen akcji, które pasowałby idealnie do odtwórcy Rambo. Nie wykluczone jednak, że w planach youtubera jest kolejna część, w której zobaczymy jak Kevin z twarzą Sly'a rozprawia się z włamywaczami.

