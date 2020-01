Robert Downey Jr. ponownie jako Iron Man?: "Wszystko jest możliwe"

Czwarta część "Avengers" była zakończeniem większej historii. Twórcy zdecydowali się na klamrę kompozycyjną w postaci Iron Mana, który był pierwszym bohaterem kinowego uniwersum. Bohater grany przez ponad 10 lat przez Roberta Downeya Jr., poświęcił swoje życie, by pokonać Thanosa i uratować cały wszechświat. Po kilku miesiącach od premiery "Avengers: Endgame", gwiazdor Marvela nie wyklucza, że jeszcze może powrócić jako uwielbiany przez fanów heros.

Robert Downey Jr. ponownie jako Iron Man?

Chociaż tuż po premierze "Endgame" Downey Jr. zarzekał się, że filmy Marvel Studios to zamknięty rozdział, aktor nie wyklucza ewentualnego powrotu do swojej najsłynniejszej roli. Obecne promuje swój najnowszy film - "Doktor Dolittle". Gwiazdor rozmawiał z portalem Extra i został zapytany o to, czy kiedykolwiek zobaczymy jeszcze Iron Mana w jego wykonaniu.

" Tak, wszystko się może zdarzyć. Ale z tego co wiem, odwiesiłem swoje giwery i na dobre dałem sobie spokój. Poza tym myślę, że Marvel rozpoczął podróż w kierunku zupełnie nowych rzeczy. Jestem podekscytowany tym, jak daleko zajdą. Trudno przewidzieć, ale mamy wiele pomysłów do zrealizowania. "

To dość ciekawe zdanie, które na pewno podniesie ciśnienie niektórym fanatykom Iron Mana. Na razie nie ma żadnego potwierdzenia, że Stark w jakiejkolwiek formie powróci do MCU. Fani mają nadzieję, że usłyszymy go chociaż jako głos nowej sztucznej inteligencji, pomagającej jednej z młodych postaci. Istnieje też szansa, że potwierdzą się słowa Jeffa Goldbluma, który przypadkowo zdradził, że Downey Jr. nagrywał z nim w studiu głosy do nadchodzącego animowanego serialu Marvela "What If?". Poza tym jakiś czas temu pojawiły się niepotwierdzone informacje, według których gwiazdor powróci w roli Starka w filmie "Black Widow". W tym wypadku twórcy mają się jednak posłużyć niewykorzystanym materiałem z planu "Civil War".

"Black Widow" - kiedy premiera?

Czy fani rzeczywiście będą mieli szansę zobaczyć Starka w solowych przygodach Natashy Romanoff? O tym przekonamy się za kilka miesięcy. Film w reżyserii Cate Shortland trafi na ekrany kin już 1 maja 2020 roku. W rolach głównych oprócz Scarlett Johansson i Davida Harboura zobaczymy Rachel Weisz, Williama Hurta, Florence Pugh oraz O-T Fagbenle'a.

