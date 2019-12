Robert Pattinson o Batmanie: "jak nie wyjdzie, to zawsze zostaje mi porno"

Niedawno rozpoczęły się przygotowania do wyczekiwanego filmu "The Batman" w reżyserii Matta Reevesa. Główną rolę zagra Robert Pattinson, który niechętnie opowiada o nadchodzącej produkcji. Aktor powiedział, że ilość pytań o Zamaskowanego Krzyżowca jest dla niego nieco przytłaczająca i w większości pytania o postać są głupie. Wszystko dlatego, że nie rozpoczęły się nawet nagrania do filmu. Wyjawił jednak, że ma plan, jeżeli "The Batman" okaże się być totalnym rozczarowaniem. Aktor zajmie się porno.

Pattinson o Batmanie: najwyżej zacznę robić porno

Tak jak wspomnieliśmy, Pattinson w rozmowie z The Guardian przyznał, że obrzydza go ilość pytań o Batmana i chce już po prostu rozpocząć zdjęcia:

" Już sobie przypomniałem, jak to jest gadać o filmie, wobec którego są jakieś oczekiwania. Cokolwiek nie powiesz, ludzie i tak zareagują: "Co?! Ty idioto!". Stary, nie zacząłem nawet nad tym pracy! "

Dziennikarz przeprowadzający wywiad zauważył wówczas, że to rola, która niesie za sobą spore oczekiwania, na co Pattinson zareagował spokojnie, mówiąc:

" Ale nie mam większego krytyka, niż samego siebie, więc nie martwię się zdaniem nikogo innego. "

Następnie padło pytanie o najgorszy obrót spraw, gdyby "The Batman" okazał się być fiaskiem. Robert Pattinson się zaśmiał, po czym odpowiedział:

" Jak nie wyjdzie, to zawsze mi zostaje porno. Ale takie artystyczne porno. "

W trakcie wywiadu Pattinson przyznał również, że zgodził się na rolę, ponieważ "czuł z nią jakieś niewytłumaczalne połączenie". Film "The Batman" ma trafić do kin 25 czerwca 2021 roku.

Zobacz także: Andy Serkis oficjalnie w obsadzie "Batmana". W kogo się wcieli?