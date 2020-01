Robert Pattinson wyjaśnił, czemu Batman nie jest superbohaterem

Jak się okazuje, jego opinia podobno wywołała słowa sprzeciwu wśród niektórych nadwrażliwych fanów. Po kilku miesiącach aktor ponownie odniósł się do kwestii "bohaterstwa Batmana", kiedy to podczas rozmowy z Time Out przeprosił za wygłoszenie swojego zdania na ten temat. Chociaż słowo "przeprosił" jest tutaj użyte nieco na wyrost.

Robert Pattinson "przeprosił" za nienazwanie Batmana bohaterem

Robert Pattinson zażartował bowiem, że wówczas nie miał wystarczającej wiedzy na temat tej postaci i dlatego jego opinia nie powinna mieć żadnego znaczenia:

" Nie miałem odpowiedniej wiedzy na ten temat. Ludzie się bardzo zdenerwowali. To jest niesamowite. Wciąż nie mogę zrozumieć ich argumentów. Okej, jest superbohaterem, przepraszam! Kolejne nagłówki będą brzmiały: "Pattinson cofa słowa: Batman jest, w gruncie rzeczy, superbohaterem". "

I aktor miał rację - nasz nagłówek brzmi właściwie tak samo. Ale to wszystko dlatego, że Batman jest niezwykle ważny dla milionów osób na całym świecie, a także ogromnej ilości czytelników portali rozrywkowych. Wszyscy chcą, by film z Pattinsonem był jak najlepszy. Aktor wyjaśnił jednak w tym samym wywiadzie, że na razie nie może się przejmować opiniami innych osób:

" Ja się przejmuję tylko tym, co powiedzą inni już po premierze filmu. W tym momencie ludzie mogą sobie myśleć, co chcą. "

Cóż, efekt końcowy ma być "różny od tego, co widzieliśmy do tej pory na ekranach kin". Przekonamy się o tym w lipcu 2021 roku, kiedy to "The Batman" trafi do kin.