Roman Polański z kolejną nagrodą. Oskarżenia o molestowanie nie miały wpływu na decyzję

Zamieszanie wokół Romana Polańskiego nie cichnie. Reżyser nadal ma problemy związane z oskarżeniami o gwałt przez aktorkę Valentine Monnier. Z powodu wydarzeń sprzed lat zaczęło się podważać zasługi filmowca i słuszność w przyznawaniu mu kolejnych nagród. Niechęć do twórcy jasno wyrazili między innymi studenci łódzkiej Szkoły Filmowej, którzy protestowali przeciwko wizycie Polańskiego na ich uczelni.

Roman Polański z francuskim Złotym Globem

Okoliczności jednak nie powstrzymują reżysera od tworzenia kolejnych dzieł. Jeden z ostatnich filmów filmowca "Oficer i szpieg" przyjął się świetnie we francuskim box-offisie. Miało to również swoje odzwierciedlenie podczas rozdania nagród Lumieres. Wyróżnienia przyznaje grono dziennikarzy pracujących we Francji i nazywa się je "francuskimi Złotymi Globami".

Roman Polański został doceniony przez jury. Filmowiec otrzymał nagrodę za reżyserię filmu "Oficer i szpieg". Produkcja opowiada o historii Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę ojczyzny. Historia jest oparta na faktach.

Pod ogłoszeniem wyników na Facebooku pojawiły się komentarze krytykujące decyzję jury.

" Gratulacje! Mężczyzna oskarżony o gwałt na nieletniej jest honorowany w moim kraju. "

