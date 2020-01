Ruszyły zdjęcia do "Listów do M. 4". Znamy datę premiery

We wtorek 21 stycznia 2020 roku ruszyły się zdjęcia do czwartej części bardzo popularnej serii "Listy do M.". Twórcy nie podali zbyt wielu szczegółów dotyczących nadchodzącej produkcji, ale wiemy, że film znów przygotuje TVN, a jego kinowym dystrybutorem będzie Kino Świat.

Ruszyły zdjęcia do Listów do M. 4

Twórcy zdradzili również, że produkcja ma trafić do polskich kin już 4 listopada 2020 roku. Rozpoczęcie zdjęć zostało ogłoszone poniższym zdjęciem:

Reżyserem filmu jest Patrick Yoka. W rolach głównych powrócą Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant i Piotr Adamczyk. Do obsady zaproszono również nowe gwiazdy, których nazwiska zostaną ujawnione przez producenta już wkrótce.