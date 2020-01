"Sala Samobójców. Hejter" - Jan Komasa na zdjęciach z planu nadchodzącego filmu

Na początku stycznia 2020 roku Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do Oscarów 2020. Wśród produkcji nominowanych do nagrody za najlepszy film międzynarodowy, znalazło się "Boże ciało" w reżyserii Jana Komasy. Twórca nie spoczywa jednak na laurach i pracuje nad swoim najnowszym tytułem - "Sala Samobójców. Hejter". Twórcy zaprezentowali zdjęcia z planu.

"Sala Samobójców. Hejter" - zdjęcia z planu filmu Jana Komasy

W 2011 roku do kin wszedł film "Sala samobójców". Opowiadał o nastolatku (Jakub Gierszał), który nawiązał za pośrednictwem internetu kontakt z tajemniczą dziewczyną (Roma Gąsiorowska). Niestabilny emocjonalnie chłopak został przez nią wprowadzony do tytułowej Sali samobójców, co nie skończyło się zbyt szczęśliwie.Produkcja zebrała mieszane recenzje, ale nie Komasie nie przeszkodziło to w stworzeniu sequela. Dzięki nominacji do Oscara dla "Bożego ciała" nowy film reżysera wzbudził wielkie zainteresowanie polskiej widowni. Jak wyglądała praca na planie drugiej części "Sali samobójców"?

W kontynuacji filmu sprzed 9 lat pojawi się postać znana z pierwszej części (Agata Kulesza), ale fabuła skupi się na zupełnie nowym protagoniście. Według twórców "Sala Samobójców. Hejter" to prawdziwy obraz świata znajdującego się w fazie dynamicznych przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych – w erze dominacji mediów społecznościowych, post-prawdy i wirtualnej rzeczywistości, będących źródłem potężnych i nieznanych dotąd zagrożeń.

Oto jak prezentuje się oficjalny opis fabuły filmu:

" Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr). Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej. "

W obsadzie nadchodzącego cyber-thrillera znaleźli się Maciej Musiałowski, Vanessa Aleksander, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Maciej Stuhr, Jacek Koman, Julia Wieniawa oraz Adam Gradowski.

"Sala Samobójców. Hejter" - kiedy premiera?

Za scenariusz filmu odpowiada znany z pracy nad "Bożym ciałem" Mateusz Pacewicz.Na razie nie zdradzono dokładnej daty premiery filmu "Sala Samobójców. Hejter". Wiadomo jedynie, że zadebiutuje na ekranach polskich kin w marcu 2020 roku.

