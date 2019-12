Scenarzysta "Gwiezdnych wojen IX" zwalił winę na szefową Lucasfilm: "To jej pomysły"

Jak to zwykle z wielkimi blockbusterami bywa, twórcy milczeli na temat szczegółów fabularnych "Gwiezdnych wojen IX". Dopiero po premierze filmu mogli zabrać głos i opowiedzieć o jego detalach w sposób bardziej wolny. Jedną z tych osób jest współtwórca scenariusza, Chris Terrio. Człowiek odpowiedzialny za pomoc w skryptach do "Batman v Superman" i "Ligi Sprawiedliwości" przyznał niedawno, że pomysł na powrót Imperatora Palpatine'a został podrzucony przez szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

W wywiadzie z AwardsDaily Terrio powiedział, że to właśnie ona wraz z producentką Michelle Rejwan miały pewne pomysły, które doprowadzały do zakończenia sagi o Skywalkerach. Z drugiej strony dały natomiast wolną rękę w aspekcie tego, jak te rzeczy mają być osiągnięte:

"

Kathy Kennedy i Michelle Rejwan miały jasny plan, gdzie ma się wszystko skończyć. Wiedziały, co mamy zawrzeć w filmie, ale jednocześnie dały nam wolną rękę w osiągnięciu tych rzeczy. Wiedzieliśmy, że Rey i Ren byli najważniejsi w tej układance, a także to, iż Kylo w końcu znajdzie odkupienie. Od momentu, gdy Kylo pojawił się w Epizodzie VII, J.J. wiedział o wojnie, która była między Ciemną Stroną a Jasną Stroną w głowie Kylo, a młody Ben został przekabacony przez coś gorszego i podjął kilka złych decyzji. J.J. i ja zastanawialiśmy się, jak osiągnąć to odkupienie, co dodatkowo utrudnił nam fakt, że Snoke zginął w VIII części.

Wówczas największym złym w galaktyce jest Kylo Ren. Potrzebowaliśmy więc antagonisty, z którym mogli walczyć nasi rebelianci. Stwierdziliśmy więc, że musi to być jakieś pierwotne zło, które stało za całym mrokiem w tej galaktyce przez całe dekady. To zły duch, który czekał w ciemnościach i rósł w siłę. Postać znana jako Palpatine - jego ciało umarło w "Powrocie Jedi" - jest cierpliwa i oczekiwała. Wykopał sobie dół i czekał na moment, by ponownie powstać. "