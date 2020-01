Scenarzysta "Wiedźmina" stworzy nowy serial Marvela. O który tytuł chodzi?

Nie ma wątpliwości co do tego, że jednym z największych hitów Netfliksa w 2019 roku był długo wyczekiwany "Wiedźmin". Sukces adaptacji twórczości Andrzeja Sapkowskiego przykuł uwagę przedstawicieli Marvel Studios, którzy pracują nie tylko nad nowymi filmami o superbohaterach, ale również serialami, które trafią na platformę Disney+. Z tego powodu jeden ze scenarzystów "Wiedźmina" zajmie się napisaniem historii do serialu "Moon Knight".

"Wiedźmin" - scenarzysta hitu Netflix stworzy serial Marvela

O dołączeniu do ekipy odpowiedzialnej za serial "Moon Knight", Beau DeMayo poinformował osobiście za pomocą mediów społecznościowych. Nie zrobił tego jednak w bezpośredni sposób, tylko poprzez zaktualizowanie swojego opisu na Twitterze.

" Scenarzysta serialu Marvela "Moon Knight" i serialu Netfliksa "Wiedźmin". Komiksy. Historia. Wideo. Gry. Fitness. "

Amerykański filmowiec w ten sposób poinformował swoich obserwatorów, że zaczął pracę nad jednym z powstających seriali, który trafi na Disney+. Praca dla konkurencji nie oznacza jednak, że DeMayo całkowicie pożegnał się z Kontynentem i jego mieszkańcami. Pod koniec stycznia 2020 roku pojawiła się informacja, że Netflix stworzy animowany spin-off "Wiedźmina" pod tytułem "The Witcher: Nightmare of the Wolf". Okazuje się, że scenarzysta jest zaangażowany w powstawanie animowanego filmu o Gerlacie z Rivii. Za produkcję odpowie Studio Mir znane z anime "Legenda Korry".

DeMayo pracuje w branży od około dekady i oprócz "Wiedźmina" ma na koncie między innymi "Pamiętniki wampirów". Fani Moon Knighta powinni się cieszyć, że osoba odpowiedzialna za przygody Geralta zajmie się historią zakapturzonego superbohatera. Moon Knight to dość brutalny heros, często porównywany do marvelowskiej odpowiedzi na Batmana. Na podobnym stroju, sposobie działania i bogactwie Marca Spectora podobieństwa do Mrocznego rycerza się jednak kończą. Bohater posiada bowiem mistyczne moce i cierpi na schizofrenię. "Moon Knight" będzie więc raczej serialem o nieco poważniejszym tonie, który powinien spodobać się dojrzalszym widzom. Podobnie jak "Wiedźmin".

"Moon Knight" - kiedy premiera?

Przedstawiciele Marvel Studios potwierdzili, że zobaczymy serial o tajemniczym herosie podczas D23 Expo 2019. Na razie nie zdradzono daty premiery "Moon Knighta". Pierwszym serialem Marvela będzie "Falcon and the Winter Soldier", który zadebiutuje jesienią 2020 roku.

