Serialowy "Parasite" od HBO będzie ramakiem filmu? Reżyser Joon-ho Bong skomentował tę kwestię

"Parasite" stał się niejako wizytówką tego, jak wartościowe może być koreańskie kino. Dotychczas żaden z filmów powstałych w Korei Południowej nie został doceniony przez Akademię Filmową. Ten stan rzeczy uległ zmianie 13 stycznia 2020 roku, gdy ogłoszono nominacje do tegorocznego rozdana Oscarów. Dzieło Joon-ho Bonga zostało nominowane w aż sześciu kategoriach, w tym za reżyserię i najlepszy film. "Parasite" zrobił na świecie taką furorę, że stacja HBO zdecydowała się na przeniesienie zawartej w nim historii na mały ekran. Jak to jednak ma wyglądać? Reżyser filmu zdradził kilka szczegółów.

Serialowy "Parasite" od HBO będzie ramakiem filmu?

Joon-ho Bong udzielił wywiadu portalowi Variety, w którym wypowiedział się w kwestii planowanego serialu. Z uwagi na fakt, że projekt jest dopiero na wstępnym etapie produkcji, wiele jego aspektów nie zostało jeszcze uzgodnionych. Chociażby to, czy serial kręcony będzie w Korei, czy twórcy zdecydują się na produkcję anglojęzyczną. Reżyser "Parasite" był jednak konkretny w kwestii tego, czy będzie to miniserial czy może długi tasiemiec. Na szczęście wybór padł na to pierwsze - "Parasite" będzie serialem limitowanym.

" Gdy myślę o serialu limitowanym, naprawdę mam na myśli przedłużoną wersję filmu. Coś jak "Fanny and Alexander" Ingmara Bergmana, czyli 3-godzinny seans. Więc moim planem jest stworzenie wysokiej jakościowo rozszerzonej wersji "Parasite". "

W kwestii tego, jak serialowa wersja "Parasite" odnosić się będzie do filmu, jedno jest pewne - nie będzie to bezpośredni remake. Obie produkcje będą ze sobą połączone, o czym zapewnił reżyser. Z jego słów wygląda jednak na to, że serial będzie rozszerzoną wersją filmu, zawierającą to, co w "Parasite" się nie zmieściło. W grę wchodzi również alternatywna, anglojęzyczna opcja.

Joon-ho Bong wypowiedział się również na temat współpracy z twórcą serialu, Adamem McKayem:

" Z "Sukcesją" Adam McKay i HBO poradzili sobie świetnie, a mi przyszło pracować z tymi artystami, którzy stworzyli już tak wspaniałe dzieła. Da mi to możliwość urzeczywistnienia rozszerzonej wersji mojego filmu i zrealizowania wszystkich pomysłów, które przyszły mi do głowy w trakcie jego powstawania. "

"Parasite" zadebiutował w połowie 2019 roku i szturmem podbił serca zarówno widzów, jak i krytyków. To właśnie film Joon-ho Bonga stanowi największe zagrożenie dla "Bożego Ciała" Jana Komasy w drodze po Oscara. Filmy startują bowiem w tej samej kategorii. Kto wygra ten oscarowy wyścig? Przekonamy się już 10 lutego 2020 roku.

