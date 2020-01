"Servant": czy nowy serial Apple TV+ to plagiat thrillera z 2013 roku? M. Night Shyamalan oskarżony o skopiowanie pomysłu

Minęło kilka miesięcy od startu Apple TV+, a już wokół platformy pojawiły się kontrowersje. Włosko-amerykańska reżyserka Francesca Gregorini pozwała M. Nighta Shyamalana za splagiatowanie jej filmu pod tytułem "The Truth About Emanuel". Bardzo podobne wątki pojawiają się bowiem w serialu "Servant".

"Servant" - M. Night Shyamalan oskarżony o plagiat

Jak donosi serwis Deadline, reżyser znany z takich thrillerów jak "Szósty zmysł", "Split" czy "Znaki" został oskarżony o kradzież własności intelektualnej i skopiowanie pomysłów stworzonych w filmie, który powstał w 2013 roku.

Gregorini skomentowała sprawę w oficjalnym oświadczeniu.

" Mam bardzo osobisty stosunek do miłości, którą włożyłam w pracę nad tym filmem. To jest tak naprawdę powodem tej sprawy. To bardzo bolesne. "

Według doniesień źródła, prawnik reżyserki David Erikson doszukał się wielu podobieństw pomiędzy dwoma tytułami.

" Wątki tak wszechobecne i zakorzenione w wysoce kreatywnych i wyjątkowo osobistych wyborach artystycznych mojej klientki, sugerują, że pomysł, iż mogły wyniknąć ze zbiegów okoliczności, jest niedorzeczny. "

Oba tytuły opierają się na podobnym schemacie. Zarówno "The Truth About Emanuel", jaki i "Servant" opowiadają o matkach pogrążonych w żałobie po stracie dziecka. Z powodu traumy kobiety zaczynają wierzyć, że realistyczna lalka jest tak naprawdę żywa. Obie wytwarzają więź z substytutem zmarłego niemowlaka. Urojenia dochodzą do tego stopnia, że zarówno w filmie, jak i w serialu główne bohaterki zatrudniają nianie do opieki nad zabawką. Podobieństwa fabularne, to jednak niejedyne zbieżności. Podobieństwa pojawiają się również w aspekcie technicznym.

Platforma VOD stworzona przez Apple wystartowała w listopadzie 2019 roku. Jednym z pierwszych tytułów dostępnych w serwisie był serial "Servant". W rolach głównych wystąpili Lauren Ambrose ("Sześć stóp pod ziemią"), Toby Kebbell ("Kong: Wyspa Czaszki"), Nell Tiger ("Gra o tron") oraz Rupert Grint ("Harry Potter"). Twórca serialu na razie nie odniósł się do zarzucanego mu plagiatu. Prawdopodobnie sprawę rozstrzygnie sąd.

