Soundtrack "Strażników Galaktyki" pobił Michaela Jacksona! Jest w czołówce najlepiej sprzedających się winyli dekady

"Strażnicy Galaktyki" słyną z wielu rzeczy, ale przede wszystkim z absolutnie genialnej ścieżki dźwiękowej. Hity lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku idealnie skomponowały się z przygodami superbohaterów. Nikogo zatem nie powinien dziwić fakt, że soundtrack do filmu Jamesa Gunna odniósł olbrzymi sukces. Okazuje się jednak, że ten sukces przerósł nasze oczekiwania.

Soundtrack "Strażników Galaktyki" w czołówce najlepiej sprzedających się winyli dekady

Serwis Nielson Music SoundScan na bieżąco śledzi wyniki sprzedażowe na amerykańskim rynku muzycznym. W ostatnim czasie podzielił się wynikami z minionych dziesięciu lat. Okazało się wówczas, że "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" uplasował się na trzeciej pozycji najlepiej sprzedających się winyli ostatniej dekady w USA i Kanadzie. "Strażnicy Galaktyki" pokonali zatem takie legendy, jak Bob Marley i Michael Jackson. Wynikiem pochwalił się reżyser filmu, który również nie krył zaskoczenia tak spektakularnym sukcesem.

Zobacz tez: "Strażnicy Galaktyki": fan po 5 latach odkrył zaszyfrowaną wiadomość w filmie Marvela

Stanie na podium u boku "Abbey Road" Beatlesów i ikonicznego albumu "Dark Side of the Moon" grupy Pink Floyd to nie lada wyróżnienie. Co więcej, "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 2" z sequela produkcji Marvel Studios, znalazło się w pierwszej 50. zestawienia, zajmując 44. miejsce.

Zobacz też: Nowy statek Strażników Galaktyki zostanie nazwany na cześć Davida Bowie'go

"Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 3" usłyszymy już w 2021 roku, gdy na ekrany kin wejdzie trzecia odsłona przygód tytułowej ekipy. W rolach głównych powrócą Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel i Karen Gillan. Za reżyserię odpowie, mimo pewnych komplikacji, James Gunn. Dokładna data premiery nie jest obecnie znana.

Zobacz też: "Strażnicy Galaktyki 3" - James Gunn zapowiedział, że w kontynuacji nie powróci jeden z ulubionych bohaterów