"Spider-Man 3": wiemy, kiedy ruszą zdjęcia do kolejnej części serii z Tomem Hollandem

Dobre wieści dla fanów Spider-Mana i mniej dobre dla miłośników Uncharted. Już niedługo Tom Holland po raz kolejny wejdzie na plan zdjęciowy solowego filmu o pajęczym superbohaterze. Niestety zdjęcia do kolejnej produkcji Marvel Studios i Sony Pictures będą kolidować dotychczasowymi planami realizacyjnymi adaptacji słynnej gry.

"Spider-Man 3" - kiedy ruszą zdjęcia do filmu Marvela?

Jak donosi Deadline, ekipa drugiego sequela "Spider-Mana" dziejącego się w MCU wejdzie na plan latem 2020 roku. Oznacza to, że prace nad filmem ruszą niespełna rok po premierze poprzedniej odsłony - "Spider-Man: Far From Home". Niestety decyzje Marvel Studios i Sony Pictures pokrzyżowały plany twórcom innego filmu z Hollandem w roli głównej - "Uncharted". Zdjęcia do filmu opóźniono, więc dotychczasowy reżyser musiał zrezygnować z brania udziału w tym przedsięwzięciu.

Podanie daty zdjęć do trzeciej części "Spider-Mana" powinna ucieszyć osoby, które jeszcze pamiętają, co działo się w sierpniu 2019 roku. Przedstawiciele Marvel Studios i Sony Pictures pokłócili się o zyski płynące z produkcji o Pajęczaku, w wyniku czego, rozwiązano umowę. Oznaczało to, że nie powstanie kolejny "Spider-Man" rozgrywający się w MCU, bo Marvel Studios nie ma praw do postaci. Na szczęście kilka tygodni później sprawa wróciła do normy na nowych warunkach, do czego włodarzy obu wytwórni skłonił podobno sam Tom Holland.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera filmu Marvela?

Twórcy muszą się spieszyć, ponieważ data premiery filmu została już zaplanowana co do dnia. Nowe przygody Spider-Mana zobaczymy już 16 lipca 2021 roku. Filmowcy będą mieli mniej więcej rok, żeby dostarczyć do kin gotowy produkt. Co dalej ze Spider-Manem w MCU? Tego na razie nie wiadomo. Istnieje szansa, że heros zniknie ze świata kontrolowanego przez Disneya i na dobre dołączy do własnego kinowego uniwersum powoli tworzonego przez Sony. O tym jednak przekonamy się za jakiś czas.

