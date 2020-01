"Star Wars IX": Ed Sheeran wystąpił w filmie. Fani się nawet nie zorientowali

W 2018 roku świat obiegła informacja, że Ed Sheeran dołączył do wielu gwiazd, które gościnnie zagrały nowych "Gwiezdnych Wojnach". W końcu po wielu miesiącach dowiedzieliśmy się, w kogo wcielił się słynny muzyk. Wcale nie chodzi o szturmowca!

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - kogo zagrał Ed Sheeran?

Ed Sheeran swego czasu był wszędzie i osobom, nieprzepadającym za jego talentem ten fakt prawdopodobnie bardzo przeszkadzał. Przykładem niechęci wobec wyskakującego z lodówki muzyka było jego cameo w serialu "Gra o tron", które nieobło się bez negatywnych komentarzy.

Mniej więcej w tym samym czasie Sheeran wziął udział w zdjęciach do IX epizodu "Star Wars", gdzie wcielił się w tajemniczą postać. Zazwyczaj gościnne występy ograniczały się do założenia zbroi szturmowca, więc wierni fani i tak nie byli w stanie dostrzec swoich idoli na ekranie. W przypadku Sheerana jest jednak trochę inaczej, co wcale nie ułatwia zadania.

Na oficjalnej stronie internetowej Disneya w końcu zdradzono, kogo zagrał muzyk. Okazuje się, że wystąpił jako jeden z kosmitów wspierających Ruch Oporu.

Jeśli nie kojarzycie tej facjaty, nie jesteście sami, ale musicie uwierzyć na słowo twórcom z Lucasfilm. Występ Sheerana to nie jedyne cameo w nowych "Gwiezdnych Wojnach". W filmie pojawili się również Nigel Godrich - producent zespołu Radiohead, który zagrał szturmowca FN-2802, a także kompozytor słynnego motywu muzycznego "Star Wars" i całej muzyki do sagi - John Willimas, wcielający się w barmana na planecie Kijimi.

W poprzednich epizodach w podobnych ukrytych rolach pojawili się Daniel Craig ("Przebudzenie Mocy") i Tom Hardy ("Ostatni Jedi"). Obaj gwiazdorzy wystąpili jako szturmowcy. Co ciekawe, Sheeran również paradował w zbroi wojsk Najwyższego Porządku, co można zobaczyć na poniższym materiale wideo.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - obsada

IX epizod "Star Wars" trafił do kin 19 grudnia 2019 roku. W filmie J.J. Abramsa oprócz Sheerana wystąpili ponownie Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Billie Lourd oraz pośmiertnie Carrie Fisher. Do obsady dołączyli Naomi Ackie, Richard E. Grant, Dominic Monaghan i Keri Russell. Zarobki produkcji przekroczyły już próg miliarda dolarów.

