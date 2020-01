"Strażnicy Galaktyki 3": James Gunn zapowiedział, że w kontynuacji nie powróci jeden z ulubionych bohaterów

Seria "Strażnicy Galaktyki" to jedna z najbarwniejszych historii opowiedzianych pod szyldem Marvel Studios. James Gunn zdołał powołać do życia wiele interesujących postaci, które nie tylko bawią do łez, ale również wyciskają je w bardzo poważnych scenach. Jednym z takich bohaterów jest Yondu Udonta, w którego w dwóch poprzednich częściach wcielał się Michael Rooker. Reżyser został zapytany, czy kosmiczny awanturnik powróci w "Strażnikach Galaktyki 3".

"Strażnicy Galaktyki 3" - czy Yondu powróci w kolejnym filmie Marvela?

Yondu od samego początku był ważną postacią. W pierwszej części został ukazany jako bohater niejednoznaczny moralnie, ale w gruncie rzeczy osoba o dobrym sercu. Przełom nastąpił w sequelu, w którym Gunn znacznie rozwinął jego wątek, dzięki czemu miliony widzów na całym świecie pokochało niebieskoskórego kosmitę. Finalnie Yondu zginął na rękach Star-Lorda we wzruszającej scenie finałowej, ale w świecie superbohaterów martwi powracają zza światów bardzo często.

Z tego powodu jeden z fanów zapytał reżysera podczas instagramowej sesji Q&A o to, czy w trzeciej części "Strażników Galaktyki" ponownie zobaczymy Yondu. Niestety fani Michaela Rookera muszą przygotować się na smutną wiadomość.

" Nie wróci do życia. Jeśli postać ginie w moich filmach, pozostaje martwa. "

Jak widać, Gunn ma pewne zasady dotyczące pisania scenariuszy, których nie zamierza łamać. Mimo tego, że ekipa "Strażników Galaktyki" tworzyła swego rodzaju rodzinę na planach obu części, której Rooker był niewątpliwie częścią, reżyser nie przywróci jego bohatera do życia. Nie wykluczone jednak, że Yondu pojawi się w retrospekcji lub śnie Star-Lorda.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Gunn pracuje obecnie nad nowym filmem o Suicide Squad. Zdjęcia jeszcze nie ruszyły, wgląda więc na to, że produkcja "Strażników Galaktyki 3" rozpocznie się mniej więcej w połowie 2021 roku. Nowe "Suicide Squad" trafi bowiem do kin 6 sierpnia 2021. Gunn będzie musiał działać bardzo sprawnie, ponieważ wyznaczono już datę premiery "Strażników Galaktyki 3" na lato 2022, co oznacza, że zdjęcia powinny wystartować w połowie 2021 roku.

