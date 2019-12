Superbohaterowie szczytują w wyszukiwarce Pornhuba. Kto zajął pierwsze miejsce?

Rok 2019 zdecydowanie należał do superbohaterów. I potwierdzają to nie tylko wyniki kasowe filmów na podstawie komiksów, które ukazały się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale również w wyszukiwaniach na stronie Pornhub.

Pornhub opublikował najpopularniejsze wyszukiwania 2019 roku

Rok 2019 rozpoczął się od premiery "Kapitan Marvel". Potem był "Shazam!", jeden z największych hitów 2019 roku - "Avengers: Endgame" oraz "Spider-Man: Far From Home". Drugą połowę roku podbił "Joker", który stał się kolejnym dobrze ocenianym i równie świetnie radzącym sobie w box office. Na horyzoncie są już kolejne produkcje - "Birds of Prey", "Wonder Woman 1984", "Black Widow" i "Eternals". Fenomen popularności superbohaterów ma swoje odbicie w wyszukiwaniach nie tylko w przeglądarce Google'a, ale również wyszukiwarce serwisu Pornhub.

Serwis postanowił zaprezentować podsumowanie 2019 roku w postaci infografik. W kategorii najczęściej wyszukiwane postacie z filmów i seriali pierwsze pięć miejsc zajmują hasła związane z herosami w trykotach. Na pierwszym miejscu znalazła się grupa Avengers. Drugie miejsce należy do Harley Quinn. Trzecie zajęła drużyna Teen Titans, czwarte Iniemamocni, a piąte Kapitan Mavel. Nie oznacza to jednak, że na dalszych pozycjach nie znaleźli się inni bohaterowie: Black Widow, Joker, Wonder Woman, Spider-Man, Catwoman, Elastyna, Batman, X-Men, Batgirl, Deadpool i Kapitan Ameryka.

Jednak prawdziwym królem wyszukiwań na Pornhubie jest Joker, o którego zapytanie w porównaniu z rokiem 2018 wzrosło o 3345%. Zresztą antagoniście Batmana poświęcono osobną infografikę, która potwierdza, że popularność postaci pokrywa się z premierą filmu z Joaquinem Phoenixem w roli głównej.

Które postacie z filmów i telewizji zwojują Pornhuba w przyszłym roku? Przekonamy się już za 12 miesięcy.

